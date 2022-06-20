尖峰时段7万张车票售罄 停运两年重启 新柔火车需求大

乘搭火车的民众中途无须下车通关，搭车只需五分钟就能抵达目的地，因此这个交通服务向来是不少旅客和越堤族的首选。马来亚铁道公司上周在官网开卖车票就吸引了不少人抢购，一些热门时段的车票，在短短几个小时内就售罄。

往返新加坡兀兰及柔佛新山的接驳火车昨天重新投入运作，两边的首趟火车乘客都顺利通关和乘搭。而因需求大，第二周开始的每趟载客量将增加到320人次。

因为冠病疫情，地不佬接驳火车（Shuttle Tebrau）自2020年3月24日起停止载客，昨天是火车服务暂停超过两年后恢复。柔佛州务大臣翁哈菲兹与马国交通部长魏家祥昨早在新山出席了重启仪式。翁哈菲兹形容这是两地民众期待已久的“历史时刻”。

魏家祥说，接下来一个月尖峰时段的约7万张车票都已售出，当局预估平均每天载客约7000人次。昨天第一趟从新山出发的火车还有不少空位，因为好些平时往返新马工作的越堤族星期天都休息。“但据马来亚铁道公司售票系统显示，星期天早上10时以后至末班列车的票已全部卖出。”

马铁道公司提高载客量

根据规划，地不佬接驳火车每天有31趟，其中18趟从新山出发前往兀兰，另外13趟从兀兰开往新山。魏家祥说，火车服务恢复后首周每趟载客量是240人次，第二周开始增至每趟320人次。当局规划载客人数后，发现需求量非常大，因此决定提高载客量。

乘搭火车的民众中途无须下车通关，搭车只需五分钟就能抵达目的地，因此这个交通服务向来是不少旅客和越堤族的首选。负责火车营运事务的马来亚铁道公司上周在官网售卖火车票，马上吸引不少人抢购，尤其是星期五往新山以及星期天来新加坡的热门时段的车票，在开卖短短几个小时内就售罄。

吉隆坡人郑美芳（48岁）与丈夫及两名孩子昨早乘搭火车来新，准备参加今天从新加坡出发的四天三夜“无目的地”游轮。她受访时说，火车业者6月13日开始售票后，他们一家当天就顺利买到票。

邬运莲（75岁，退休者）的儿子和女儿分别住在新山和新加坡，她几乎每周会往返儿女的住家。这次的火车一票难求，不过，她的女儿在车票开卖首日，成功帮她抢到昨早10时从新山出发的车票。

“疫情前很容易买到火车票，或许这次因为服务刚重启才比较难抢。下来我会尽可能搭火车，因为火车一定有位子坐，不像搭巴士那样需要跟人家挤，中途还得上下车步行通关。”

在兀兰关卡这一边，昨天一大早就有不少民众排队，赶着搭上第一趟火车，当中大部分是前往新山游玩的新加坡人。

火车站二楼分为火车和巴士两个排队区，火车区早上8时就已经有100多人排队。关卡人员会先用手机扫描旅客护照确定他们已经购票，旅客之后须分别到新加坡和马来西亚柜台完成通关手续后才能上车，整个过程大约得花10至15分钟。

第一趟火车早上8时50分从兀兰火车站出发，比原定时间迟了20分钟。这趟火车的票早已售罄，因此列车座无虚席。

在新加坡工作的马国人朱信（47岁，金融业）乘搭这趟火车到新山找朋友，这是她们自疫情以来第一次见面。“之前听其他朋友说搭巴士通关得花几个小时，所以我迟迟不敢过去，这次就趁火车恢复服务来找朋友叙叙旧。”

她也说，从上周购票到排队通关，整个过程比想象中顺利，昨早也只花了约10分钟就完成通关手续，顺利坐上火车。

在疫情之前，李欢亿（47岁，房地产经纪）一家人常搭火车到新山游玩，这次趁学校假期和朋友约好，两家人结伴到新山一日游。“搭火车远比巴士方便，而且这次通关感觉比疫情前更快，火车座位也比较新，整个体验既舒适又顺畅。”