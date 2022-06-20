就接受度展开研究 新港试验由机器人陪伴独居老人

新跃社科大学会与旺年护理之家属下的乐龄活动中心合作，就独居年长者能否接受社交型机器人，展开本地首个这类试验调查，探讨社交型机器人能否减少年长者的孤独感、改善他们的心理情绪状态和生活素质。参与者都没有认知功能障碍或心理障碍。香港大学也会招募15人进行类似研究。

萌憨憨一双大眼睛一眨一眨，摸起来毛茸茸，甚至还有“体温”……上周到访旺年护理之家乐龄活动中心的三个陪伴型机器人LOVOT，可爱模样令一些年长者忍不住将它们抱起来，像哄孩子般对它们说话。

跃大将与港大合作探讨文化差异会否影响接受度

新跃社科大学就独居年长者能否接受社交型机器人，展开本地首个这类试验调查，与旺年护理之家属下的乐龄活动中心合作，招募15名年龄介于60岁至75岁的独居老人参与研究，探讨社交型机器人能否减少年长者的孤独感、改善他们的心理情绪状态和生活素质。参与者都没有认知功能障碍或心理障碍。

香港大学也会招募15人进行类似研究。两地研究员会比对调查结果，探讨文化差异是否影响老人接受这类机器人。

每名参与者会有三次机会和机器人互动，每次约15分钟，并间隔一至两周。每次活动结束后，研究员会进行问卷调查，收集年长者对科技的接受程度，以及年长者如何评估自己的孤独感、生活和健康素质，及主观幸福感等方面的数据。

机器人还会到五名年长者家中度七天“宅假”。研究员过后会与年长者面谈，以及通过机器人收集的数据，深入了解年长者与机器人的相处情况。

领导本地研究项目的跃大老年学高级讲师陈正见博士（54岁），上周四（16日）到位于兀兰的乐龄活动中心，为年长者举办说明会。

对于本地越来越多的年长者独居，陈正见指出，除了关注他们的健康、鼓励他们做运动和保持活跃，也须照顾他们的心理需求。社交机器人虽然无法取代宠物，更无法替代人的关怀，或传达亲人对老人家应尽的孝心和责任，但或可作为缓解这些年长者孤独感的方法之一。

“有些独居年长者有女佣照顾，但未必能与女佣好好沟通。社交型机器人或可扮演一个家庭成员的角色，在年长者孤单时陪伴他们，让年长者有一个说话的对象。这类机器人如同猫狗等宠物，老人家与它互动过程中，可获得情绪方面的疗愈。”

或有助减轻前线看护人员负担

他也指出，社交机器人或可在疗养院人力不足的情况下，让住院者有一个互动的对象，减轻前线看护人员的负担。

69岁的唐本芬是其中一名报名参与研究的年长者。她说：“我平时非常活跃，经常外出，倒不觉得孤单。但晚上回到家，如果有这款机器人陪陪我，也能丰富我的生活。”

陈正见前年在香港大学完成的博士论文研究，发现社交机器人对改善疗养院失智病人的生活素质，效果令人鼓舞。

对于目前的研究，他有意扩大范围，进一步探讨社交机器人能否帮助本地疗养院或失智老人缓解孤单，并希望推动这类机器人普及化。