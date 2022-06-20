阮荔屏作为义工团队协调员的努力让她成为团队的中坚分子，并受到基督教青年会表彰。

多年来，阮荔屏几乎每年都会出国一趟，前往东南亚各地的贫困村庄提供各种援助。她与其他义工合作，不仅努力改善这些村庄的基础设施，还教授知识给村里大多没有机会上学的孩童。

阮荔屏（38岁，公务员）15年前加入慈善机构新加坡基督教青年会的“青年探险”计划（Youth Expedition Project），为落后村庄的基础设施和教育做出贡献。

她到过越南、印度尼西亚和菲律宾等国家的村庄。在基础设施方面，她曾与其他义工按照不同村民的需要，协助建新学校，也粉刷过村里的厕所。

义工也教导村庄孩童基本英语，希望孩子们未来能以英语与外国人沟通交流，与国际接轨。“我们所做的努力不只是为了让村民的生活暂时变得更好一些，而是希望为村民生活带来长期的改变。“

第一年加入计划时，她以普通义工的身份与大队一同前往柬埔寨的村庄。

“这里的村庄较为贫困，村民的生活艰难困苦。这让我发现，像大多数新加坡人般拥有优渥的生活条件并不是理所当然的，这也让我坚信，我必须做得更多，尽力帮助生活困苦的人们。”

隔年，她选择以不同的方式参与计划，成为项目协调员，负责策划和指导新义工。

阮荔屏作为协调员的努力让她成为义工团队的中坚分子，并受到基督教青年会表彰。

“成为一名义工让我在帮助别人的同时，也把握丰富自己生活的机会。这个项目让我能够认识到更多不同的人，学习更多不同的技能。”