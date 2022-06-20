马国天气变热意外大丰收 本地榴梿摊纷降价

马国天气变热，榴梿意外大丰收，本地多家榴梿摊大降价，猫山王每公斤只卖12元。

《新明日报》之前报道，虽然迈入6月的榴梿旺季，但随着马国物价高涨，又碰上雨季产量减少，这季的榴梿价格居高难下，猫山王的价格每公斤可高达30元。

“227 Katong Durian”老板王耀麟（58岁）向《新明日报》说：“三周前柔州多雨水，导致榴梿闷在树上，这一两周天气热起来，榴梿就开始掉了。”

在大巴窑的“榴梿之家”老板黄先生（70岁）也称，原本预料彭亨州文冬的榴梿要7月才会落地，但因天气的关系，部分榴梿6月就开始熟了。柔州与彭亨这两个产地的榴梿加起来，才出现近期产量暴增的情况。

在实龙岗北第151座的“The Durian Story”老板郑伟铭（34岁）说，这次的榴梿产量增加了三成，直接导致价格大降。

武吉巴督第156座的“鼎峰榴梿站”的猫山王，最近每公斤只卖12元。老板蔡明佑（28岁）说，他们在马国有跟榴梿园主接洽和批发，所以在本地能以较低价格出售，今天（6月20日）的猫山王也是卖12元。

碧山巴士转换站旁的“旺盛利”榴梿摊，每公斤的猫山王也是卖12元，而且昨天还“买5送1”、“买10送3”。老板陈瑞祥（36岁）表示，只要是规模较大的榴梿摊，这段期间的猫山王都是卖这个价钱，所以现在是吃榴梿的好时机。

蔡厝港一摊贩 送出600公斤榴梿给长者

在蔡厝港第253座组屋下的水果摊，从上周五（17日）到周日（19日），一连三天免费赠送榴梿给年长者。每人限取两个，每天送出逾200公斤包括D13、D101和D1的榴梿。

老板苏立发表示，这是他做生意五六年来首次办这类活动。“最近榴梿产量高，因此想要回馈老顾客，才决定免费送榴梿给老人家。”

记者昨天（19日）下午走访，还没到下午2时的派榴梿时间，摊位外已大排长龙，六七十人在排队了。20分钟后榴梿就已经送完。

完整报道，请翻阅2022年6月20日的《新明日报》。