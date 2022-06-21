逾8万公务员可获0.35月年中花红 较低薪者额外领200元或400元

公共服务署发文告说，考虑到整体经济状况，决定让所有公务员获得0.35个月的年中常年可变动花红，而较低薪的初级和勤务员制度公务员，额外获一笔200元或400元的花红。2021年公务员的年中花红是0.3个月，低薪公务员则另外获得一笔350元或700元的花红。

下个月将获得相等于0.35个月薪金的年中花红，较低薪的初级公务员和勤务员制度公务员还将额外得到一笔200元或400元的花红。

公共服务署星期一发文告说，考虑到整体经济状况，政府与公共部门工会密切磋商后，决定让所有公务员获得0.35个月的年中常年可变动花红，以肯定他们不懈的努力与贡献。

政府也在年中花红采纳渐进式模式，让较低薪的初级和勤务员制度公务员，多得到一笔200元或400元的花红。

属于MX13（I）和MX14级别的公务员，将额外获得一笔200元的花红；属于MX15或MX16以及勤务员制度（Operations Support Scheme）第三至五级的公务员则另外获得一笔400元的花红。

2021年公务员的年中花红是0.3个月，低薪公务员则另外获得一笔350元或700元的花红。公务员2020年没有获得年中和年终花红，超级薪阶公务员还减薪。

随着我国经济在2021年逐步复苏，2022年第一季度经济同比增长3.7％，总就业人数增加4万2000人，失业率在2月份下降至冠病疫情暴发前的水平。公共服务署指出，国内的冠病疫情稳定下来后，边境管制措施也在3月底解除。

公共服务署说，今年年中花红也考虑到经济有可能受俄乌战争影响，贸工部虽然维持早前的全年经济3％至5％增长预测，但具体增长有可能在这个区间的较低点。

当局也说：“冠病疫情彰显了高素质公共服务的重要，政府对所有投入抗疫工作和促进经济复苏的公务员，辛勤工作与毅力深表感谢。在决定年终的常年可变动花红数额时，政府将继续密切关注经济形势，并参考全国工资理事会的指导原则。”

全国工资理事会预计在今年较迟时候公布最新的工资指导原则。

职总吁雇主雇员继续转型 保持竞争力抓住机遇

全国职工总会副秘书长詹惠凤说，我国经济随着疫后各种活动的恢复开始复苏，但职总也意识到地缘政治紧张局势，以及全球供应链中断导致经济前景不明朗。

她说：“职总支持政府分派年中花红，以及为低薪公务员提供一次性额外花红的决定。0.35个月的年中常年可变动花红，是对公务员在疫情期间为人民服务奉献精神的及时认可。”

詹惠凤也吁请公共部门和私人企业的雇主与雇员继续转型，保持竞争力和抓住机遇，因为这会带来更好的业绩和工作前景。“从长远来看，这也会带来更高的生产力和工资。”

公共雇员联合会秘书长尚杰夫说，政府为公务员提供适度的年中花红，以感谢公务员出色的工作与贡献，联合会赞成这个决定。

他也说，考虑到当前经济前景不明朗、地缘政治紧张局势，以及通货膨胀压力，政府支付了比去年略高的年中花红，还给予初级和低收入公务员额外的补贴，联合会希望年底的局势可以好转。