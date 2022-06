我国首次举办亚细安与中日韩初中科学奥德赛,提供本区域学生联系、交流的机会,展示他们的科学才华。

第九届亚细安与中日韩初中科学奥德赛(ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey)6月20日至23日举行。活动由新加坡教育部、新加坡科学中心与亚细安与中日韩科学高才中心(ASEAN+3 Center for the Gifted in Science)联合举办,并与新加坡国立大学附属数理中学合作。