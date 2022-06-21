从事教育工作的尉颖说，丈夫的专长是在通讯科技和人工智能领域，在儿子年幼时，丈夫时常引导他建构机器人，也常带他到科学馆参加机器人比赛，儿子渐渐对机器人科技和编程产生浓厚兴趣。尉颖说，她和丈夫的理念是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，于是萌生出教导其他孩子的念头。

因为儿子喜爱建构机器人，夫妻俩在为孩子提供学习机会的过程中，发现本地编程增益课程市场的商机，干脆一起创业，联合开办编程学校。

来自中国的尉颖（46岁）和丈夫吴志暹（47岁），目前都是本地公民。两人非常重视儿子吴佐瑞（13岁）的教育，从小积极栽培，包括与其他家长一起举办童书导读会，以及美术学习坊等亲子活动。

吴志暹是在清华大学完成本科和硕士学位，专攻自动化专业，毕业后在科技巨头华为工作，过后被跨国企业挖角到本地任职。

从事教育工作的尉颖说，丈夫的专长是在通讯科技和人工智能领域，在儿子年幼时，丈夫时常引导他建构机器人，也常带他到科学馆参加机器人比赛，儿子就渐渐对机器人科技和编程产生浓厚兴趣。

在这期间，夫妻俩发现本地学生的数理工科教育发展速度越来越快。

尉颖说，她和丈夫的理念是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，于是萌生出教导其他孩子的念头。她的丈夫决定辞去跨国公司的工作，两人在2018年联合创业，开办NK Robotics编程学校。

尉颖说，学校的机器人、无人机等增益课程，主要由丈夫编写和策划，自己则负责业务营运。

过去两年冠病疫情期间，学校完全不受影响，反而逆势而上，从一所扩张至五所，今年底前还将开办第六所。儿子也在他们开办的学校参加课程。

尉颖认为，如今的年轻家长眼光长远，要让孩子学习编程，学习一门未来在各领域都受用的技术，以及掌握解决问题的逻辑思维及能力。