15亿元援助配套如何帮你应对通货膨胀

文 /
卢凌之

发布 / 2022年6月21日 4:20 PM

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通货膨胀持续、能源价格飙涨，生活费节节攀升，成为新加坡人继冠病疫情后面对的棘手难题。

副总理兼财政部长黄循财今天（6月21日）宣布总值15亿元的援助配套，针对个人与家庭、雇员、自雇人士和企业，扶持我国低收入与弱势群体，协助本地企业转型节能以增加竞争力，以及支持底薪员工提升技能。

最新措施如何帮到你？

（海峡时报）

一、个人与家庭

消费税补助券—特别现金补助 GSTV - Cash Special Payment

  • 今年可领取消费税补助券的本地公民，额外获得100元或300元
  • 150万名低收入及退休人士受益
  • 8月发放

家庭水电费补贴 Household Utilities Credit

  • 所有新加坡家庭（包括私宅住户）可获100元补贴
  • 最迟9月发放

永久加强社区关怀计划 ComCare

  • 领取长期援助的住户，每月援助增加40元至180元不等
  • 申请中短期援助或更新现有援助的人士，将获得更高现金援助
  • 8月生效

领取长期援助的住户类型

现行援助额

新援助额（8月起）

一人

$600

$640

两人

$1,000

$1,080

三人

$1,400

$1,510

四人

$1,750 

$1,930
（海峡时报）

二、自雇人士

一次过司机补助

  • 符合资格的德士和私召车司机可获150元
  • 缓解油价上涨带来的冲击
  • 8月发放

职总自雇人士补贴计划 NTUC U FSE Relief Scheme 2022

  • 加入全国私人出租车司机协会（NPHVA）或全国配送人员协会（NDCA）
  • 送货骑士、小型巴士和豪华车司机，最高可获300元补助
  • 电单车送货员，最高可获150元补助
  • 详情8月宣布
（档案照）

三、企业

外劳税

  • 受马来西亚活鸡出口禁令影响的11家本地屠宰场，豁免今年6月外劳税

能源效率津贴 Energy Efficiency Grant 

  • 本地中小企业购买节能设备，政府提供多达70％资助，顶额为3万元
  • 须来自食品服务、食品制造或零售行业

企业融资计划—贸易贷款 Enterprise Financing Scheme - Trade Loan

  • 2022年7月至2023年3月，贷款顶限从500万元上调至1000万元，政府期间承担70％风险

企业融资计划—中小企业营运资金贷款 Enterprise Financing Scheme - SME Working Capital Loan

  • 临时过渡性贷款计划（Temporary Bridging Loan Programme）9月期满后，2022年10月至2023年3月，中小企业贷款顶限从30万元上调至50万元
（何家俊摄）

四、员工

渐进式加薪补贴计划 Progressive Wage Credit Scheme

  • 雇主为总月薪不超过2500元的本地公民或永久居民雇员加薪时，政府资助加薪额度从50％增至75％
  • 月薪在2500元至3000元的本地公民或永久居民雇员，政府资助加薪额度从30％增至45％

招聘奖励计划 Jobs Growth Incentive

  • 延长半年至2023年3月
  • 鼓励雇主聘请本地员工 ，尤其是失业超过六个月的年长者、残障者和释囚
  • 人力部9月宣布细节

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