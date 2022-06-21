15亿元援助配套如何帮你应对通货膨胀

通货膨胀持续、能源价格飙涨，生活费节节攀升，成为新加坡人继冠病疫情后面对的棘手难题。
副总理兼财政部长黄循财今天（6月21日）宣布总值15亿元的援助配套，针对个人与家庭、雇员、自雇人士和企业，扶持我国低收入与弱势群体，协助本地企业转型节能以增加竞争力，以及支持底薪员工提升技能。
最新措施如何帮到你？
一、个人与家庭
消费税补助券—特别现金补助 GSTV - Cash Special Payment
- 今年可领取消费税补助券的本地公民，额外获得100元或300元
- 150万名低收入及退休人士受益
- 8月发放
家庭水电费补贴 Household Utilities Credit
- 所有新加坡家庭（包括私宅住户）可获100元补贴
- 最迟9月发放
永久加强社区关怀计划 ComCare
- 领取长期援助的住户，每月援助增加40元至180元不等
- 申请中短期援助或更新现有援助的人士，将获得更高现金援助
- 8月生效
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领取长期援助的住户类型
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现行援助额
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新援助额（8月起）
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一人
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$600
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$640
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两人
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$1,000
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$1,080
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三人
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$1,400
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$1,510
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四人
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$1,750
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$1,930
二、自雇人士
一次过司机补助
- 符合资格的德士和私召车司机可获150元
- 缓解油价上涨带来的冲击
- 8月发放
职总自雇人士补贴计划 NTUC U FSE Relief Scheme 2022
- 加入全国私人出租车司机协会（NPHVA）或全国配送人员协会（NDCA）
- 送货骑士、小型巴士和豪华车司机，最高可获300元补助
- 电单车送货员，最高可获150元补助
- 详情8月宣布
三、企业
外劳税
- 受马来西亚活鸡出口禁令影响的11家本地屠宰场，豁免今年6月外劳税
能源效率津贴 Energy Efficiency Grant
- 本地中小企业购买节能设备，政府提供多达70％资助，顶额为3万元
- 须来自食品服务、食品制造或零售行业
企业融资计划—贸易贷款 Enterprise Financing Scheme - Trade Loan
- 2022年7月至2023年3月，贷款顶限从500万元上调至1000万元，政府期间承担70％风险
企业融资计划—中小企业营运资金贷款 Enterprise Financing Scheme - SME Working Capital Loan
- 临时过渡性贷款计划（Temporary Bridging Loan Programme）9月期满后，2022年10月至2023年3月，中小企业贷款顶限从30万元上调至50万元
四、员工
渐进式加薪补贴计划 Progressive Wage Credit Scheme
- 雇主为总月薪不超过2500元的本地公民或永久居民雇员加薪时，政府资助加薪额度从50％增至75％
- 月薪在2500元至3000元的本地公民或永久居民雇员，政府资助加薪额度从30％增至45％
招聘奖励计划 Jobs Growth Incentive
- 延长半年至2023年3月
- 鼓励雇主聘请本地员工 ，尤其是失业超过六个月的年长者、残障者和释囚
- 人力部9月宣布细节