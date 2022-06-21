华族回教徒裹清真粽子推广华人文化

清香扑鼻、油而不腻的粽子是华人的最爱，但对新加坡华族回教徒来说，清真又好吃的粽子却十分难寻。

为了让华族回教徒吃到好吃的粽子，新加坡回回文化协会端午节时举办了线上直播，进行包粽子教学。直播反响热烈，不仅吸引了上千人观看，还接到了数十个订单。下单者既有华族回教徒，还有马来族和印族穆斯林。

过去的周末（6月18日至19日），回回文化协会近30名成员搭炉生火，两天包了800多个粽子。

清真粽子以糯米为底，包有炒制过的鸡肉、香菇、虾米、栗子和咸蛋黄。回回文化协会执行委员会副秘书赖宝铮受访时说，光是煮好粽子开盖时的味道，闻到就让人流口水。

新加坡回回文化协会成立于2019年，旨在推广华族传统文化和习俗，并帮助刚入教的华族回教徒。

协会会长傅宝玉受访时说：“回回文化协会就是希望做一个平台让入教的华人回教徒有个地方去学习，除了学习伊斯兰的宗教之外，也学习我们华族的传统文化。华族传统文化有很长的历史，是不可漠视的。”

除了端午节，回回文化协会也在春节和清明节举办活动，推广华人文化。傅宝玉说，今年中秋节也会举办赏月的聚会。

“希望能让不是回教徒的华人能够对回教有所了解，这是一个不分种族的宗教，不会反对他们的孩子们跟回教徒来往，也让他们知道我们华人是各种宗教都可以参加的。”