重点帮助低收入与弱势群体 15亿元配套助国人应对通胀

副总理兼财政部长黄循财强调，新加坡经济仍表现良好，在应对通胀和货币政策方面，我国也比大多数中央银行更早采取行动。“政府会继续密切关注情况的发展，也随时准备好，在必要时候，为国人提供进一步的援助。”

全球通货膨胀形势严峻，物价预计在下来几个月继续上涨。政府出台15亿元援助配套，重点帮助低收入与弱势群体，解决他们的燃眉之急。

副总理兼财政部长黄循财昨天召开记者会，汇报我国经济和通胀前景、说明提供额外援助的理由，并阐述援助配套细节。

冠病疫情阴霾未完全散去，如今又须应对经济和通胀方面的重大挑战。黄循财说，政府今年初预料到物价会上涨，因此在财政预算案中，推出一套全面措施以缓解对新加坡人的影响，并在4月宣布提前实施一些措施，如发放社区发展理事会邻里购物券和小商家复苏津贴（Small Business Recovery Grant）。

在那之后，全球增长与通胀环境的挑战加剧。黄循财说：“乌克兰战争给全球供应链带来巨大压力，各国采取的保护主义措施，也加剧供应链干扰。全球能源和食品价格急剧上升，我们必须预料到全球通胀会扩大到其他领域，甚至在稳定和好转之前，进一步上升。”

黄循财强调，在应对这些经济挑战方面，新加坡虽然比其他国家处在更有利的位置，但作为小型开放经济体，我国无法不受价格上涨影响。“不论是在全球或新加坡国内，通胀情况最终会稳定下来。但目前而言，我们必须预料到，下来几个月价格将继续上涨，尤其是能源价格很可能在今年继续走高。”

五方面扶持个人家庭和企业

这次推出的援助配套因此将从五方面扶持个人、家庭和企业：

一、向150万名新加坡人额外发放高达300元消费税补助券—特别现金补助（GSTV－Cash Special Payment）。

二、继续帮助新加坡家庭应对急剧上升的水电费。所有新加坡家庭，包括私宅住户，将获得一笔100元的水电费补贴。

三、为最需要帮助的家庭永久加强援助，尤其是调高社区关怀计划（ComCare）中短期援助和长期援助的援助金。领取较低养老金的人，新加坡津贴和每月养老金顶限也将同步调高，帮助他们长期应付较高生活费。

四、确保雇主继续聘请较低薪员工和支付他们更高更好的工资，包括加强渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme），由政府承担更大比例的加薪额，以及将招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive）延长六个月至明年3月。

五、为企业和特定领域提供更多援助，如靠车子谋生的自雇人士，以及受马来西亚活鸡禁令影响的人。政府也推出节能津贴计划，帮助能源成本较高的企业重组和提高能源效率，以保持竞争力。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达，以及人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生昨天也出席记者会，分别提供更多有关节能津贴计划，以及我国如何应对活鸡禁令的详情。

黄循财强调，新加坡经济仍表现良好，在应对通胀和货币政策方面，我国也比大多数中央银行更早采取行动。“政府会继续密切关注情况的发展，也随时准备好，在必要时候，为国人提供进一步的援助。”

李显龙总理昨天也在面簿发文说：“乌克兰战争和国际贸易干扰不在我们的掌控范围内。但我们能够，也会为那些在我国后冠病复苏过程中，受到冲击较大的人提供额外帮助。”