援助配套无须动用储备金 调高消费税计划不推迟

政府这次推出15亿元的援助配套无须动用储备金，各政府部门将重新调配现有预算，为援助配套提供资金。

副总理兼财政部长黄循财昨天在记者会上指出，2021财年的财政情况料比今年预算案时预计的有所改善。

一方面，我国去年经济复苏超出预期，带来了更高的税收。另一方面，奥密克戎变种病毒不如预期那么严重，应对冠病疫情所动用的预算也较少。

黄循财说，现阶段无须要出台补充拨款法案。本财年刚开始不久，政府在三个月前批准2022财年预算案，各政府部门会在现有预算内重新调配，为援助配套提供资金。

他指出，在面对多重挑战下，我国须继续并加快重组转型，同时要确保财政方面的可持续性，让我国经济和财政状况保持强劲，应对未来挑战并把握机遇。

因此，我国于明后年分两阶段调高消费税的计划，不会因为经济不明朗和通货膨胀率攀高而改变。

按计划调高消费税 应对人口老龄化医疗开支增涨

黄循财在记者会上回答媒体关于消费税调高时机的提问时说：“我们在不久前的预算案针对这点进行了详尽的辩论，我解释了调高消费税的必要。我们的开支需求快速增长，主要是因为人口老龄化和医疗保健开支增加。”

黄循财说，政府探讨了各种提高收入的可能性，并且调整了多项税收，包括个人所得税、房地产税和豪华汽车税。“但这些还是不够，因此我们不得不调高消费税。”

考虑到不明朗因素和艰难的经济环境，黄循财表示已尽量推迟调高消费税，并分两个阶段调高，而且更重要的是，政府为大多数新加坡人推出了大规模的援助配套。

他说：“人们在至少五年时间里，不会感受到消费税调高的影响。低收入者在至少10年内不会感受到这个影响。”

黄循财在今年2月的预算案宣布，消费税明年1月1日从7％调高到8％，2024年1月1日再上调至9％。同时，政府推出总值逾66亿元的“定心与援助配套”，让多数新加坡家庭抵消至少五年的额外消费税；低收入家庭甚至可抵消约10年的额外消费税开支。

黄循财希望国人理解，我国要应对的挑战不仅仅是生活费上涨和通货膨胀，而是整个环境基本面的巨大改变，例如气候变化、全球体系进一步分化，以及本地人口老龄化。