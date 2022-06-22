黄循财：缓冲能源价格波动 新津贴计划助企业采用更节能设备

按照新计划，受更高能源价格冲击的企业，在投资购买节能设备时，政府将提供最多70％资助，顶额为3万元。津贴计划的申请期，从今年9月1日至明年3月底。

政府出台措施帮助企业缓解近期面对的营业成本增加压力，包括推出新的“节能津贴”（Energy Efficiency Grant）计划，协助食品服务、食品制造和零售行业采用更节能设备，缓冲能源价格波动。

按照新计划，那些受更高能源价格冲击的企业，在投资购买节能设备时，政府将提供最多70％资助，顶额为3万元。津贴计划的申请期，从今年9月1日至明年3月底。

节能津贴也将辅助其他能源效率举措如国家环境局的能源效率基金（Energy Efficiency Fund），以及建设局的绿色建筑津贴计划（Green Mark Incentive Scheme）等。

副总理兼财政部长黄循财昨天宣布援助配套时指出，节能津贴旨在鼓励中小企业采用节能设备，减少用电量和电费。

他强调：“对于这些在较高能源成本环境中运营的企业，它们仍须继续推动企业转型，提高能源效率，以保持竞争力。我们会为这些需要额外帮助的企业提供支援，让它们继续努力转型。”

企业应付现金周转可借贷顶额增至1000万元

另外，为帮助本地企业更好应付现金周转的问题，从今年7月1日至明年3月底，企业融资计划—贸易贷款（Enterprise Financing Scheme-Trade Loan）将升级，企业可借贷顶额从500万元增加至1000万元。

在这期间，政府会继续为企业承担70％的贷款风险。

有营运资本需要的企业，从现在至9月30日，可利用临时过渡性贷款计划（Temporary Bridging Loan Programme）。当这贷款计划结束后，中小企业营运资金贷款项目（Enterprise Financing Scheme-SME Working Capital Loan）则会升级，从今年10月1日至明年3月底，企业通过这项目的可借贷顶额，将从30万元增加至50万元。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达在记者会上说，政府了解企业正面临更高运营成本，以及伴随而来的现金流问题。此外，一些企业才刚从冠病疫情影响中逐渐复苏。因此，政府决定出手帮助企业缓解短期的能源与劳动力成本增加压力。

不过他说：“我们必须继续推进企业和劳动力转型，特别是在提高能源效率和劳动生产力方面，因为它们是提高我国经济竞争力的关键之一，能让员工获得更好更高薪工作。从长远来看，这也是应对成本上升的最好办法。”