黄循财：缓冲能源价格波动 新津贴计划助企业采用更节能设备

来自 / 联合早报

文 /
周文龙 陈可扬

发布 / 2022年6月22日 5:00 AM

副总理兼财政部长黄循财（中）昨天在记者会上宣布，政府推出了15亿元援助配套，为国人特别是低收入与弱势群体，提供即时和有针对性的援助。这个配套也将继续推动企业和劳动队伍的转型，支持本地企业增加竞争力。出席记者会的还包括人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生（左），以及交通部兼财政部高级政务部长徐芳达（右）。（王彦燕摄）
副总理兼财政部长黄循财（中）昨天在记者会上宣布，政府推出了15亿元援助配套，为国人特别是低收入与弱势群体，提供即时和有针对性的援助。这个配套也将继续推动企业和劳动队伍的转型，支持本地企业增加竞争力。出席记者会的还包括人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生（左），以及交通部兼财政部高级政务部长徐芳达（右）。（王彦燕摄）

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按照新计划，受更高能源价格冲击的企业，在投资购买节能设备时，政府将提供最多70％资助，顶额为3万元。津贴计划的申请期，从今年9月1日至明年3月底。

政府出台措施帮助企业缓解近期面对的营业成本增加压力，包括推出新的“节能津贴”（Energy Efficiency Grant）计划，协助食品服务、食品制造和零售行业采用更节能设备，缓冲能源价格波动。

按照新计划，那些受更高能源价格冲击的企业，在投资购买节能设备时，政府将提供最多70％资助，顶额为3万元。津贴计划的申请期，从今年9月1日至明年3月底。

节能津贴也将辅助其他能源效率举措如国家环境局的能源效率基金（Energy Efficiency Fund），以及建设局的绿色建筑津贴计划（Green Mark Incentive Scheme）等。

副总理兼财政部长黄循财昨天宣布援助配套时指出，节能津贴旨在鼓励中小企业采用节能设备，减少用电量和电费。

他强调：“对于这些在较高能源成本环境中运营的企业，它们仍须继续推动企业转型，提高能源效率，以保持竞争力。我们会为这些需要额外帮助的企业提供支援，让它们继续努力转型。”

企业应付现金周转可借贷顶额增至1000万元

另外，为帮助本地企业更好应付现金周转的问题，从今年7月1日至明年3月底，企业融资计划—贸易贷款（Enterprise Financing Scheme-Trade Loan）将升级，企业可借贷顶额从500万元增加至1000万元。

在这期间，政府会继续为企业承担70％的贷款风险。

有营运资本需要的企业，从现在至9月30日，可利用临时过渡性贷款计划（Temporary Bridging Loan Programme）。当这贷款计划结束后，中小企业营运资金贷款项目（Enterprise Financing Scheme-SME Working Capital Loan）则会升级，从今年10月1日至明年3月底，企业通过这项目的可借贷顶额，将从30万元增加至50万元。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达在记者会上说，政府了解企业正面临更高运营成本，以及伴随而来的现金流问题。此外，一些企业才刚从冠病疫情影响中逐渐复苏。因此，政府决定出手帮助企业缓解短期的能源与劳动力成本增加压力。

不过他说：“我们必须继续推进企业和劳动力转型，特别是在提高能源效率和劳动生产力方面，因为它们是提高我国经济竞争力的关键之一，能让员工获得更好更高薪工作。从长远来看，这也是应对成本上升的最好办法。”

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