地铁站外古筝琴音飘扬

梁斯琨曾在光洋小学、美雅中学、实龙岗初级学院等学校担任课外活动指导教师，用一架古筝撑起一个四口之家。

防疫措施放宽后，梁斯琨的身影又出现在油池广场，悠扬的古筝曲也再次飘荡在人来人往的地铁站上空。

从古筝曲目《战台风》，到《夜来香》《城里的月光》等大家耳熟能详的经典老歌，再到《菊花台》这样年轻一代喜爱的流行歌曲，大半生与古筝为伴的街头表演者梁斯琨（58岁）都能信手拈来。他还特别制作了一个曲目表，为公众提供点歌服务。

此前，梁斯琨曾在光洋小学、美雅中学、实龙岗初级学院等学校担任课外活动指导教师，用一架古筝撑起一个四口之家。

他坦言，学校的压力比较大，如今离开学校后，除了一对一教授学生，其实自己更享受街头演出的氛围。

亲手改造手推车 兼具桌椅收纳功能

“街头表演虽然很累，有时还要看天气，但看到这么多人停下脚步听你弹奏，是一件很有成就感的事，音乐就是要打动人心。”

相较于其他形式的街头表演，古筝表演的行当要移动起来可不容易。为此，梁斯琨亲手改造了一台兼具桌椅和收纳功能的手推车。他年轻时做过裱画学徒，因此做起木工来游刃有余，也将自己对于表演的热忱和生活的巧思体现在这架小车上。

梁斯琨指着车上的一个洞说：“车上的架子都是我自己设计的，这个洞可以用来放麦克风支架，也可以根据阳光的方向插入雨伞。”

连续几个小时的表演结束后，只用几分钟的功夫，他便将古筝、一把椅子、两把大遮阳伞、音响、麦克风支架，以及一些展示牌和乐捐箱等物件整整齐齐地收纳进刚才用于摆放古筝的桌子里，再收起推车下的支脚露出轮子，就可以将这一车家当一并推走了。

梁斯琨说：“我喜欢在街头和大家的这种互动，我会一直弹，直到我弹不动、搬不动这些东西了。”