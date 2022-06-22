送儿上幼儿园 与友人看电影 少妇病假违例外出判监五周

少妇病假期间趴趴走，送儿子上幼儿园，还和友人到商场看电影，甚至拍Instagram限动分享，今早（6月22日）被判坐牢5周。

25岁的傅诗晴（译音）面对五项抵触传染病法令的罪状，指她在2020年7月14日到得生药房（Temasek Medical Clinic）看诊，在拿到病假及居家通知后仍多次外出。被告承认其中两项罪行，余项交由法官下判时一并考量。

被告早前认罪时，律师曾求情称她当时在办离婚手续，并和前夫争夺孩子抚养权，因此或患适应障碍症，吃不下、睡不着，甚至有轻生的念头，希望法官考虑让她接受精神评估，看她是否适合接受强制性治疗。

国家法院法官马文德今早下判前说，报告指被告的确患有适应障碍症，并且情绪低落，但她清楚知道所为是错的，病况并非导致她犯罪的原因，因此不符合强制性治疗的条件。

提到加重刑罚的因素，被告多次外出，跟朋友一同去看电影却没告诉他们自己拿病假，甚至一开始还否认离开住家，直到当局拿出证据后才承认，最后称外出时“没想那么多”。

不过，法官考虑到她年纪尚轻，案发期间和丈夫感情触礁等，最终判她坐牢5周。

被告通过代表律师申请延期两天服刑，以便安排家人帮忙带孩子。

法官批准被告的申请，让她于6月24日开始服刑，目前以2000元获得保释。