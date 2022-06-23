亚细安10防长发联合声明 吁尽快完成《南中国海行为准则》磋商 落实五点共识推动缅甸和平

亚细安10国的国防部长发表联合声明，呼吁尽快完成对《南中国海行为准则》的磋商，以及通过落实五点共识推动缅甸和平重返常态。

国防部长黄永宏医生星期三（6月22日）出席在柬埔寨首都金边举行的第16届亚细安国防部长会议（ADMM）。会议过去两年以视讯进行，今年恢复实体形式。

黄永宏在会后说，亚细安防长会议发表了实质性的联合声明，除了呼吁尽快完成对《南中国海行为准则》的磋商，也重申亚细安将通过落实去年4月亚细安领导人峰会达成的五点共识，推动缅甸和平地重返正常状态。

五点共识包括要求军政府停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任亚细安特使促成对话、接受人道主义援助，以及允许特使访问缅甸。

黄永宏也说，防长会议的讨论富有成效，涵盖网络和资讯领域威胁等重要安全议题。会议也接受了去年在本地成立的网络安全与资讯卓越中心（ADMM Cybersecurity and Information Centre of Excellence）的职权范围，以加强区域合作。

我国国防部文告指出，联合声明承诺以亚细安防长会议和亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）作为本区域的主要安全架构，加强战略对话和实际防务合作，并且强调亚细安核心（ASEAN Centrality）对维护以规则和国际法为基础的区域架构的重要性。

亚细安10国防长也采纳了由柬埔寨和新加坡共同提出的通过国防建设支持冠病复苏的金边愿景（Phnom Penh Vision）。这一愿景认可亚细安防长会议通过亚细安生化和辐射性物质防御专家网络、亚细安军事医药中心和亚细安军事医药会议对各国抗疫所作出的贡献，并承诺继续借助专家网络互换抗疫信息与经验，支持各国从冠病疫情中复苏。

亚细安防长非正式会议和第九届亚细安加八防长会议将在今年较迟时候举行。下届亚细安防长会议明年在印度尼西亚举行。