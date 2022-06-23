邓文予原本计划在上大学前休息一年到处旅游，结果因为冠病疫情而作罢。她于是利用空出来的一年积极创作，也参加展览，以绘画的方式为环境和社会课题发声。

气候变化、心理健康、社会不平等，这些都是严肃的课题。一名年轻女生希望通过她的画作，以缤纷的绘图和容易理解的方式，吸引人们接触这些课题。

就读于新加坡国立大学建筑系的邓文予（22岁）自小爱幻想，喜欢以画画和写作表达自己的想法。中学时期，她开始关注社会问题，便希望能把这些课题与绘画和写作结合起来。

邓文予受访时说，起初她不知道该怎么做，后来有朋友请她售卖水彩画，为一个儿童社会服务机构筹款。那次之后，就有人开始请她开班授课，也有人想购买她绘制的卡片，让她感受到作品的力量。

念理工学院时，邓文予通过售卖作品为不同公益项目，包括为澳大利亚丛林大火募款。这几年来，她也画了许多可爱的图解和插画上载至社交媒体平台，传达心理健康、气候变化和生物多样性等知识。

邓文予原本计划在上大学前休息一年到处旅游，结果因为冠病疫情而作罢。她于是利用空出来的一年积极创作，也参加展览，以绘画的方式为环境和社会课题发声。

谈到对社会课题的兴趣，她说：“我不喜欢看到有人受苦，像是有人露宿街头，或是朋友的家庭面对经济困难，这些社会不公的现象都很容易触动我。”

她一般会通过阅读，或是与有相关知识的朋友交流，来学习和多了解新的课题。

除了经营社交媒体账号，邓文予接下来想把更多画作带到实体空间，接触不同的群体。她最近为国家公园局创作保护沙滩环境的告示牌，也参与组屋壁画项目。她希望未来能出书讨论不同课题之间的联系。