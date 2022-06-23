5岁双胞兄弟 四个月二度确诊

从本地冠病防疫措施大解封至本周三（6月22日），目前共有1万9100名11岁及以下的孩童染疫，有诊所医生指出近期有更多孩童求诊，甚至有5岁双胞胎在短短4个月内再度感染。

据《新明日报》记者统计，从4月26日至6月22日，我国有1万9100名0到11岁的孩童染疫，其中过去七天染疫的共有2646人，比早前一周的1989人增长了33%。截至昨天（22日），有24名孩童因染疫住院。

《新明日报》昨天报道，我国过去一周的冠病社区病例比前一周增加了23％，主要是因奥密克戎BA.4和BA.5毒株更广泛传播所致。传染病专科医生梁浩楠表示，BA.4和BA.5毒株症状更轻，但有美国的研究数据指出，目前流行的毒株在孩童间的传播率上升，孩童的住院率也有所上升。

“我们认为奥密克戎毒株通常比德尔塔毒株导致更多孩童感染，当BA.4和BA.5毒株变成主要流行的毒株时，应该会继续观察到这种情况。”

经营武吉巴督Chua Medical Clinic and Surgery的蔡源吉医生也表示，近来有更多孩童因感染冠病前去求诊，较之前约多了一两成。不论是否接种疫苗，去求诊的染疫孩童大多数都是轻症。

他也指出，昨天诊所还为一对未接种疫苗的5岁双胞胎进行检测后发现他们确诊，这两名男童在今年2月染疫，昨天再次被发现染疫，两次染疫间隔不超过半年，他们的家长三天前确诊。至于两次感染的是否为不同样变异的奥密克戎毒株，蔡源吉医生表示由于他们通过抗原快速检测（ART）确诊，并未进行更多检查，因此不得而知。

完整报道，请翻阅2022年6月23日的《新明日报》。