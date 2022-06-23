智障儿仿父救人 25年捐血79次

男子幼时发高烧后智力障碍，如今46岁了智商却如小孩，生活也不能自理。不过他心肠好，称要效仿父亲捐血救人，一捐就捐了25年，至今已捐血79次。

潘梁江强（译音）出生时与其他小孩一样，拥有健康的身体，但年幼时的一场高烧，彻底改变了他的人生。

他的父亲潘梁炳秋（75岁）受访时说，小儿子1岁时发烧40多度，脑部损伤，智力出现障碍，长大后智商只有60，无法识字，平日需贴身照顾。

当时妻子辞去兼职工作，专心照顾小儿子和年长几岁的大儿子。

父亲形容小儿子一直就像长不大的孩子，情绪起伏大，他和妻子必须投入更多耐心和无条件的爱来照顾他。

他们觉得儿子窝在家对成长不利，而且儿子的情况并非难以启齿，就常带他外出和出国旅行，足迹遍布世界各地。

潘梁炳秋平时乐善好施，也经常捐血。“儿子有一次看到我捐血就好奇地问原因，我解释是为了救人，当时儿子就说自己也想救人”。因此潘梁江强在21岁后，也开始效仿父亲，成了定期捐血者。

回想小儿子首次捐血的情况，父亲说儿子当时并不害怕，反而对血流状况感到新奇。他在捐完血后，就很期待下次捐血，因知道自己的举动可帮到很多人。

父亲说，很多人觉得特需人士是“累赘”或对社会毫无贡献，但儿子捐血一事许多人都无法做到，儿子的乐于助人也让他感到骄傲。

送特需宿舍 学生活技能

潘梁炳秋说，妻子在2015年因癌症去世，儿子当时受不了打击，变得抑郁和叛逆。而成了单亲爸爸的他，也开始思考未来。

“大儿子已成家，以后我老了，谁来照顾小儿子？虽然我不想撒手，但毕竟他有自己的路要走，因此我送他去专门为智障人士提供寄宿服务的触爱乌美训练宿舍，协助他与别人相处，并掌握生活技能。”

他指目前儿子每周回家两天，希望通过专业培训，能减少儿子融入社会时面对的挑战。

常穿父子装 出门更显眼

潘梁炳秋在武装部队服役30年，退役前是中校，军人出身的他为了训练儿子走路和防止肌肉退化，他不时让儿子在平地上自己走，或特地和儿子一起绕远路回家，再奖赏儿子喜欢的东西。

每次出门，父子也都穿同样的衣服，除了更“显眼”外，也让公众了解他们的关系。“在巴士上经常有人给儿子让座，社会已对特需人士越来越包容。”