老板娘跌伤手 麦士威人气拉车面摊结业

麦士威熟食中心卖拉车面的老字号“中国街熟食”已悄悄结束营业，该熟食中心的小贩代表证实，拉车面老板娘三个月前跌伤手部仍在休息。

食客赖先生在面簿发文透露，这家老字号已悄悄结束营业。其美食深受食客喜爱，老板娘苏宝治（77岁）用虾米、菜心和生面煮成标志性的拉车面，曾以一碗卖一元的便宜价钱出售。

麦士威熟食中心小贩代表黄国华（65岁）与苏宝治认识多年，意外发生后也仍与苏宝治保持联系。他透露，苏宝治三个月前跌倒导致手部受伤，她休息一段时间后发现手伤仍无法煮面，再加上年纪大，因此决定结束营业。

苏宝治的儿女都不想接班，黄国华透露，曾劝她把秘方教给其他人或卖出去，但他怎么劝都无果。“苏宝治坚持不卖不教，她宁愿传给自己人。她可能担心别人煮不好，或觉得太辛苦不想做，浪费她的心血。”

黄国华也说，苏宝治舍不得摊位，于是决定与其他人合股，在她原本的摊位新开酿豆腐摊。合作者说，酿豆腐摊在5月23日正式开业，但不愿多说。

老顾客岑时好（76岁，退休者）说，从小就在原本的中国街摊位吃拉车面长大，留下许多美好的童年回忆。“他们的食物非常好吃，我至少一个星期吃一次，所以对他们结束营业觉得十分可惜。”

记者联系了苏宝治，但她婉拒采访。

完整报道，请翻阅2022年6月23日的《新明日报》。