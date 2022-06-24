人力部检讨工作场所安全措施 违规企业或禁标政府合约

今年至今本地已发生27起致命工地事故，人力部将检讨并制定更多措施提升工作场所安全，包括让罔顾员工安全的公司无法竞标政府合约、增加公司安全与卫生监督人员，以及规定所有工地安装闭路电视或监测系统。

人力部兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天出席新加坡建筑商公会的安全与卫生论坛时说，工地安全过去10年有明显进步，建筑业的死亡率从2012年每10万名员工中的5.9降至2021年的3.3，意味着过去10年死亡人数减少了70人。

然而今年至今已发生27起工地致命意外，与2019年同期相比翻倍，当中10起涉及建筑业，包括前天在万礼采石场路内政团队战术中心发生的工业意外。

小建筑公司安全情况不容忽视

陈诗龙说：“这种情况令人担忧，每一起致命工业意外都不应该发生。致命事故中有六成涉及小型建筑公司或项目，我呼吁大家不要忽视这类公司，必须努力让他们也改善安全和卫生标准。我们必须竭尽所能避免任何致命意外，确保员工都能安全回家与家人团聚。”

人力部上周宣布，将每起工地安全和卫生违例事项的罚款提高一倍，最高可达5000元。另外，收到停工令的工作场所须聘请外部审计师彻底审查有关场所的安全与卫生管理系统；发生严重工伤事故的公司也必须聘请外部审计师审查管控系统，并采取措施预防事故再发生。

陈诗龙说，人力部将检讨上游措施，包括在公共领域为建设项目招标时制定一致的淘汰标准，并检讨现有的扣分制度，让更安全的建筑公司获得更好的工作机会，而罔顾员工安全的公司则无法竞标政府合约，也更难雇用外劳。

此外，人力部将检讨工作场所安全与卫生人员的监督范围和人数，并且更加借助科技，以改善承包商对工地安全和卫生的管理。

陈诗龙说：“这包括在工地的高危场所安装闭路电视和其他监视设备，以解决人手短缺的问题。尤其是采用视频分析技术的系统，可以在出现危险情况，如员工进入不该进入的区域时加以提醒。我们在不久之后会要求工地都安装闭路电视和监视系统，并同建筑商公会合作落实。”

建筑商公会会长黄益明指出，随着更多建筑工作在2022年恢复，公会十分关注工业意外，并呼吁建筑业所有利益相关者都群策群力，避免事故一再发生。其中，发展商应给予足够时间让承包商安全施工、雇主应设立安全的系统和程序并为雇员提供足够培训，雇员则应互相照应并向主管举报安全隐患。