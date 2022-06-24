新加坡红十字会 拨5万元赈灾

阿富汗东部地区星期三（6月22日）凌晨发生的5.9级地震造成至少1000人死亡以及大量居民流离失所，新加坡红十字会承诺拨出5万元作为首笔援助款，帮助当地生还者和受灾社区应付眼下的需要。

新加坡红十字会发文告说，这笔捐款将直接支援阿富汗红新月会和国际红十字会与红新月会国际联合会在当地的合作伙伴展开人道救援行动，并用于购买食物、设立紧急避难所、提供紧急创伤护理，以及卫生用品等。

目前已经有流动医疗队和救护车被调往受灾地区，提供医疗援助和运送伤员，毛毯、帐篷、防水油布，以及食物和食水等物资也正运往受灾地区。

新加坡红十字会正与国际红十字会与红新月会国际联合会以及阿富汗红新月会保持密切联系，了解当地情况。死亡人数预计还会上升。

将发动公开募捐

新加坡红十字会也将发动公开募捐为救灾和重建工作筹募经费，详情会通过红十字会的网站公布。

新加坡红十字会秘书长兼首席执行官班杰明·威廉（Benjamin William）说，阿富汗是一个已经面临严重经济和人道危机的国家，他对灾难和生命损失深感悲痛。

他指出，地震幸存者迫切需要干净的水、食物和住所，红十字会正与当地合作伙伴一起提供这些必需品。“重建和恢复的道路将充满挑战，我们呼吁大家伸出援手。”