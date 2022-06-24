1969年玛达东混合小学6AA班的这些同学，自组“校友会”，他们计划今年10月同庆65岁生日。

姜是老的辣，酒是陈的香。童年时期结交的朋友和同学，友谊最纯真，也往往最为持久。

一群约65岁的“老小同学”，1969年就读玛达东混合小学（Mattar East Integrated School）6AA班，当时班上有44名同学。

这所原址在玛达路（阿裕尼路附近）的学校，1988年与玛达混合小学合并，后来关闭。

毕业53年后，这10人自组“迷你校友会”，至今保持密切联系，实属难得。他们集体受访时说，以前多数同学都走路上学，大家一块儿玩，凝聚力非常强。陈慧玲（退休者）说：“儿时玩伴给予彼此的美好回忆，让大家都很珍惜。”

大家异口同声地说，以前没手机，联络不方便。一旦联系不上，就直接上门探访，幸好一些同学还住在母校附近，探访就比较方便。

这么多年来，他们曾设法联系其他同学，同学会人数略增，但后来有的移民，或因搬家而失联，最终就剩这八女两男。

10名老同学每年相聚三四次，聚餐、卡拉OK或郊游，通常一人提议，其他人协助联系。

他们的感情很要好，有的孩子结婚或孙子庆生，也互请老同学分享喜悦。

2017年8月，“迷你校友会”首次集体庆生，共庆60岁生日。大伙儿今年就65岁了，大家在计划着于10月同庆65岁生日。