重复感染冠病会是新常态？

新加坡自2020年暴发冠病以来，主要受到三种毒株影响，而每当新的变异来袭，造成大规模疫情时，29岁的陈建伟总是“无疫不与”。“真的很郁闷。”谈起三次染疫经验，因无法居家工作而得经常外出的陈建伟无奈说道。

陈建伟是在2020年3月、2021年9月以及今年3月，先后感染冠病原始毒株、德尔塔和奥密克戎BA.2变异株。虽然多次染疫让他感到气馁，但所幸他每次染疫，病情都有所减轻。他告诉zaobao.sg：“第一次染病我住院两个月，第二次居家隔离10天，第三次在家待了一周末，我的家人也三度逃脱病毒的侵害。”

陈建伟第三次染疫前，其实已在今年2月接种追加剂。他说，如果他再染第四次，就当自己“中奖”了，毕竟有人一次都没得过。“我希望随着每一波新的疫情，疾病的严重性会越来越小，症状越来越轻，即使再次染疫，也与普通感冒或流感无异。这或许就是我们的新常态。”

病毒不断变异使更多人重复染疫？

根据新加坡卫生部统计，本地去年11月至今年3月，共有8845人再次感染冠病。奥密克戎BA.2毒株，正巧在今年1月底开始广泛传播。

卫生部长王乙康说，新加坡可能在今年7月至8月，迎来变种毒株BA.4和BA.5引发的新一波疫情。根据卫生部统计，6月14日至20日的社区病例中，有近三成染上BA.4和BA.5毒株，这两种毒株的传播造成社区病例比前一周高23%，病例下来料继续攀升。

BA.4和BA.5更易传染、更具杀伤力？

国家传染病中心主任梁玉心教授接受zaobao.sg访问时说，比起之前的奥密克戎BA.2毒株，BA.4和BA.5毒株能更容易突破身体的免疫系统，传染力更强。她说：“虽然大多数人已接种疫苗，但新奥密克戎毒株的传播还是会使病例激增。”

根据东京大学今年5月发表的初步研究，研究人员发现BA.4和BA.5毒株不仅会感染呼吸道，也影响肺部。这意味着这两种毒株比BA.2更危险，特性与杀伤力较强的德尔塔相似。早前研究普遍显示，BA.2毒株主要侵袭呼吸道而不是肺部。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）及传染病系主任许励扬副教授受访时说：“我觉得关键还是要看重症率，如果你完成疫苗接种或曾得过冠病，重症的机会很小。”

我感染过BA.2，未来有可能感染BA.4或BA.5吗？

许励扬说，感染BA.2毒株后康复半年以上的人，或再感染BA.4和BA.5，他预计年底会看到更多人感染这两种毒株。

许励扬解释，感染病毒后身体的免疫系统会产生抗体，它们会黏附在病毒上以阻止传播。大多数人在染病后的几个月都有足够的抗体，不会再次感染冠病。但是过了三到四个月，抗体的数量就会下降，加上病毒会变形，躲过抗体的攻击，所以可能再次染病。

梁玉心则指出，人们可能会重复感染不同类型的奥密克戎毒株。她引述卡塔尔的研究报告说，卡塔尔几个月前经历了BA.1和BA.2毒株疫情，研究人员发现感染BA.1或BA.2的人里，有1%康复后感染了另一种毒株。

我可能重复染疫多少次？

专家指出，现阶段无从判断一个人或会重复感染冠病的次数，但随着毒株不断变异，重复染疫的可能会相应升高。许励扬说：“目前再度染病的人不多，但这类病例很快就会增加。”

他估计，人们未来每年会至少感染一次冠病，因为冠病正向其他四种引起普通感冒的冠状病毒靠拢。“每年感冒、咳嗽几次，长远来看应该没有大问题。”

梁玉心则认为不能太早下定论。她说：“现有数据不足以说明有多少人会在染病后再度感染，我们也不确定2019冠状病毒是否会变成第五种引起普通感冒的冠状病毒。”

哪类人较容易再次感染？

根据定期追踪英国境内重复染疫情况的英格兰公共卫生署（Public Health England）最新数据，从今年5月中旬开始，未接种疫苗、年龄较小或有轻度或无症状感染且病毒量较低的人，再次感染的可能较大。

本地迄今有7%的人还未接种疫苗。

如果再次感染，症状会更轻还是更重？

梁玉心指出，目前的研究显示多数人再次感染冠病后，症状会变轻。她说，得过冠病、接种疫苗只能让人们短期不受感染，但能长期避免重症和死亡。

除了抗体，身体的免疫系统也会制造其他“武器”，如T细胞和B细胞。它们会攻击在体内传播的病毒，防止重症。虽然抗体数量会在染疫几个月后下降，但T细胞和B细胞较持久，功能也会在反复染病和接种疫苗后不断加强，从而减轻再度染病后的症状。

T细胞等“武器”具体能维持多久还是个未知数，一段时间后染病还是有重症的可能，所以要依靠接种疫苗和追加剂来保持自身的免疫力。假如疫苗提供的免疫力急速下降，我们可能每年都需要接种新的追加剂。

高危人群反复染疫有重症风险

尽管大部分人重复染疫后症状轻微，仍有少数可能患上重症，特别是有潜在疾病的年长者、免疫功能低下者，以及长时间与病毒接触的人等。

许励扬提醒，即使这些人群有疫苗保护，仍无法完全消除再次染疫后的重症甚至死亡风险。他说：“即便完成疫苗接种，100个人里还是会有两个再度染病后死亡。”

有研究发现，每次染病对身体的创伤会累积造成长期后遗症，如心肺疾病等。对此，许励扬说，目前针对冠病后遗症的看法多数属于猜测，需要等长期数据出现才能下定论。“但可以确定的是，接种疫苗有助于防止冠病后遗症。”