5200家公司率先调高退休年龄 逾4万4000年长员工再受雇

为了鼓励更多企业采取比法定更高的退休和重雇年龄，人力部于2020年推出退休与重雇年龄率先调高津贴，鼓励企业在现有的法定退休年龄（62岁）和重新雇佣年龄（67岁）之外续聘年长员工并获得补贴。

截至今年5月，超过5200家公司成功申请到退休与重雇年龄率先调高津贴，它们承诺将公司的退休与重新雇用年龄提高到超过法定的年龄要求。逾4万4000名年长员工受益。

人力部发言人回复《联合早报》询问时说，我国的重新雇佣模式对希望继续工作的年长员工，以及企业本身都有很好的效果。“这个模式自2012年推出后，超过九成符合资格和希望继续工作的本地员工在62岁时获得重新受雇的机会。鉴于劳动力市场紧张，我们预计这个趋势将持续下去。”

人力部在2020年推出退休与重雇年龄率先调高津贴（Senior Worker Early Adopter Grant），鼓励更多企业采取比法定更高的退休和重雇年龄，续聘年长员工，并可获得政府补贴。

下月起退休年龄提高到63岁

7月1日起，本地法定退休年龄从62岁提高到63岁，重新雇佣年龄则从最高可到67岁上调到68岁。

人力部的答复也指出，过去20年里，亲乐龄职场的做法有助提高新加坡的平均有效退休年龄。2021年，本地的男性和女性平均退休年龄估计分别为69岁和67岁，这已超过下月生效的新法定63岁退休年龄。而经济合作与发展组织（OECD）的男女平均退休年龄分别是64岁和62岁。

发言人说，2019年年长员工劳资政工作小组建议，企业在员工到一个年龄阶段，例如45岁和55岁时，与他们进行职业规划的讨论，以更好地了解他们的职业志向，并规划他们的培训需求。

“全国雇主联合会与人力部协商后，会在今年较迟时候提供资源，支持企业有效地进行这些职业结构规划讨论(Structured Career Planning Sessions) 。”

帮助求职者就业的非盈利机构Generation Singapore的执行长普拉泰克（Prateek Hegde）受访时说，他们做过的一个全球调查显示，大多数招聘经理都说，就工作的整体绩效而言，较年长员工跟年轻员工一样好或更好，并且更有可能长期留在公司。

75岁资深珠宝执行员获公司原薪重新雇用

11岁就从珠宝首饰学徒做起，萧大钦（75岁，资深珠宝执行员）过去64年一直坚守这份他热爱的工作。31年前加入安昌珠宝公司，到了法定退休年龄，公司依然原薪重新雇用他。

他说，相比待在家中照顾孙子，他还是比较喜欢工作，毕竟他的一生都奉献给这个行业。

“一份工作不只是为了维持生计，也是精神的一种寄托，尤其上了年纪，容易胡思乱想。工作能让我专注和安心。”

安昌珠宝在政府推出重新雇佣模式和提高法定退休年龄前，就开始积极聘用年长员工。公司也是退休与重雇年龄率先调高津贴和部分工时员工重新雇佣津贴（Part-time Re-employment Grant）的受益公司之一。他们也采纳亲乐龄职场劳资政标准（Tripartite standard on Age-Friendly Workplace Practices）。

何乃全：创造有利环境留住员工

公司董事经理何乃全受访时说，只要员工身体健康、能学习新的技能和科技，肯用心和细心服务顾客，年龄不是问题。

“对雇主而言，采用亲乐龄职场的做法很重要，因为它能创造一个有利的工作环境，让员工愉快地工作，也更能留住员工。”