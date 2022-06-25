通胀来势汹汹 近七成民众准备减少非必要开销

本地最新调查显示，平均每10名受访者当中，就有八人预计下来一年的生活费将继续上升，较年长者尤其担心生活负担会显著增大。

根据当局前天公布的数据，我国5月份的核心通货膨胀率攀升至13年最高水平；本地最近进行的一个调查也显示，大多数民众相信物价还会继续上涨。

民调机构YouGov在5月20日到6月5日之间，针对生活费上涨向1055名18岁以上的本地居民进行了调查，误差幅度为2.94%。

逾八成受访者认为 未来12个月通胀续涨

结果显示，83%的受访者认为生活费将在未来12个月继续上涨，当中51%预计涨幅会很大，32%认为会略微上涨。

预料生活费会在未来一年大涨的，45岁至54岁受访者有60%，55岁以上57%；相比之下，18岁至24岁的受访者当中，45%认为生活费只会略微上涨，25岁至34岁者也有37%这么认为。

新加坡管理大学会计学院教授岑义隆分析说，18岁至24岁的人可能仍在求学或履行国民服役，或与父母同住，不必负担日常杂货开销、房租、水电费等，所以通货膨胀对这个群体不会有很大的影响。25岁至34岁者也仍可能与父母同住，因此影响也不大。35岁至54岁的人则可能必须购买日常杂货和必需品、支付水电费、孩子的开销以及偿还贷款等。至于55岁以上者，可能收入减少了或即将退休，因此日常必需品和水电费上涨等都会对他们产生较大的影响。

调查也发现，每八名受访者中，有三人认为个人财务状况会在未来12个月恶化或维持现状。乐观者占少数，每10人仅两人相信个人财务情况会改善。在这方面，越年轻者越有信心。认为自己的经济状况会在12个月内改善的受访者当中，18岁至24岁者有42%，25岁至34岁有33%。55岁以上则有42%担心情况会恶化。

岑义隆指出，18岁至24岁者可能刚完成学业或正在服兵役，即将踏入职场，要在目前趋紧的就业市场中获得稳定的工作与薪酬并不难。25岁至34岁者同样得益于就业市场许多空缺待填补，他们更可能获得加薪或在短期内跳槽以获取更好的待遇。

在上述调查中，当被问及准备如何应对物价上涨时，近七成的受访者表示将减少非必要开销如外出用餐等，其他途径包括改变购买食品的习惯（53%）、少去旅行（39%）以及减少家庭用电（36%）。每三人就有一人准备动用储蓄或减少储蓄；每七人就有一人要换工作或加班。

岑义隆认为，生活费上涨对低收入群体影响最大，他们应对的方式主要是减少非必需品或选择更便宜的产品，这将对经济产生影响，尤其是休闲、餐饮和酒店业。“一般上，收入最高的10%不会像其他阶层那样感受到通货膨胀的冲击。”