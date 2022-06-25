红山肺结核感染群 同座组屋574人检测约三成呈阳

出现肺结核感染群的惹兰红山第2座组屋，749人中有574人接受了结核病检测。这574人当中，约三成的血液检测结果呈阳。

卫生部周五晚（6月24日）就感染群最新情况发布文告。当局还须进一步检测以确定这些人是感染结核病，还是已患上活跃型结核病。

活跃型结核病患者会接受治疗，潜伏型结核病感染者则会被安排到陈笃生医院结核病控制中心（TB Control Unit）复诊，视情况而定接受治疗。

卫生部也通过全基因组测序，找到另一起同这个感染群有关联的病例，并正在调查这起病例的密切接触者。

卫生部今年3月2日接到惹兰红山第2座组屋共出现七起肺结核病例的通知，当局5月27日至31日提供了一轮非强制的结核病检测。须进一步检测的居民也会现场进行胸腔X光。

免费提供多一轮结核病检测

这座组屋有175人还未接受检测。卫生部昨天和今天为居住在这座组屋或在这里工作的人，免费提供多一轮结核病检测和照胸腔X光片。

这包括过去和目前住在这座组屋的居民，以及咖啡店摊主、商店店主与职员。根据传染病法令，尚未接受检测的人必须接受这一轮检测。被要求进行进一步检测的人，也须完成这些检测。

检测中心设在惹兰红山第3座组屋的女皇镇福山分区居民委员会中心。无法在昨天和今天接受检测的居民，最迟可在8月5日，到波东巴西医疗中心的善达社区保健机构（SATA）接受检测。

国家传染病中心的职员也走访了那些未按要求前往接受结核病检测的组屋单位，以敦促居民接受检测。

卫生部强调，与结核病例短暂接触的人，染病风险很低。因此，偶尔到访惹兰红山第2座组屋或附近邻里的公众不必受检。

结核病在本地属于地方性流行病，70岁至79岁的群体中，结核病感染率高达29%。结核病感染者不会出现症状，也不具传染力。

结核病的症状包括，持续三周或更久的咳嗽、低烧、盗汗、疲劳、体重下降和胸痛。

卫生部也说：“结核病是可以治愈的，结核病的传播也是可以预防的。及早发现和及时治疗，对于帮助受感染者并使他们不再具传染力，依然重要。被诊断患有结核病的人，坚持治疗也是重要的。”