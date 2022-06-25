卢旺达传统歌舞表演 招待共和联邦政府首脑

第26届共和联邦政府首脑会议昨天正式开幕。东道主卢旺达在开幕前夕（新加坡时间24日凌晨）设招待会和国宴，迎接与会的政府首脑。

出访卢旺达的李显龙总理（右一）出席了在基加利会展中心举办的招待会，和其他国家领袖一同观赏舞者呈献的传统歌舞表演。

李总理当地时间23日上午抵达基加利，下午走访基加利无车区（亦称伊姆布加市区步行街）。他昨天在面簿贴文中说，他“收获了这座城市的声与色，还有灿烂的笑容”。

李总理昨天在会议场边与世界贸易组织总干奥孔乔—伊韦拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）会晤。

据总理新闻秘书转述，李总理在与奥孔乔—伊韦拉的会晤中，重申新加坡对改革和加强世贸组织的支持。两人也讨论了国际贸易发展局势，并再次肯定通过全球合作为所有国家谋福利的重要。

李总理与苏杰生在会晤中就区域和国际局势交换看法。两人也讨论了印度能如何与东南亚拓展联系，以及在各国从冠病疫情复苏之际，新印两国可共同合作的领域。

外交部长维文医生本月23日也与新西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）、加拿大外长赵美兰（Melanie Joly）和毛里求斯外长加努（Alan Ganoo）进行双边会晤，分别与他们讨论粮食安全、贸易和绿色经济合作、数码经济合作，以及技术合作等课题。

维文也与英国外长特拉斯会面，讨论共和联邦的发展。（海峡时报）