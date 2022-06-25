向情妇索偿76万 八旬翁被判败诉

昔日情不在，八旬老翁指同居40多年的前情妇，未经许可提走上百万元，入禀法庭向她索讨76万余元。法官认为，双方产物均联名，证明两人有分享财富的共识，判老翁败诉。

起诉人黄惠鹏（83岁）约1971年经营贸易公司时，聘请当时30岁答辩人谭秀珍（80岁）当秘书，两人之后成了情人。黄惠鹏当时已婚，与妻子育有四子女，目前年龄介于46岁至55岁。他与谭秀珍则没有孩子。

黄惠鹏称，在1976年左右以16万元买了东海岸上段一带信立巷（Sennett Lane）的有地私宅，将谭秀珍列为联名拥有人，并开始同居。

2010年，黄惠鹏卖掉房子后，将净所得的378万元存入与谭秀珍的大华银行联名户头，他提取了100万元，开支票给谭秀珍，感谢她“过去、现在和未来的爱护和照顾”。

隔年，他称建议谭秀珍以个人名义购买组屋，再提取50万元，让她买了松弄（Pine Close）的四房式组屋。黄惠鹏向谭秀珍表明，大华银行户头剩余的220多万元归自己，并将当中的200万元转入自己的中国银行户头。

黄惠鹏称，谭秀珍2012年说服他，让她成为中国银行户头的联名者，一旦他过世，她可以帮他为孩子保管存款，两人说好她只是名义上联名，不能动用存款。

法官：两人有分享财富共识

2020年3月底，黄惠鹏称发现谭秀珍未经许可，在月初通知银行提取户头内的101万零69元，将其中76万2000元转账，其余的更新为定期存款。

黄惠鹏因此入禀高庭，要对方偿还这笔钱。经六天审讯后，法官昨天（6月24日）发表裁决。

法官指，根据两家银行记录，两人是一同开设联名户头，这与黄惠鹏的说法有出入。法官也认为，黄惠鹏的银行户头，甚至是有地私宅都与谭秀珍联名，认为两人当初有分享财富的共识，最后判黄惠鹏败诉。

完整报道，请翻阅2022年6月25日的《新明日报》。