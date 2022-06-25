点错相伤少年 三阿叔入狱

因“点错相”，18岁少年无辜遭攻击，颈部被酒瓶划伤送院，三阿叔被判入狱。

被告是蔡德成（61岁）、许志明（58岁）和蔡德明（65岁），三人皆抵触一项持危险武器蓄意伤人罪，昨天（6月24日）认罪，分别被判入狱七个月、六个月和九个月。

《新明日报》早前报道，事件发生在去年3月10日晚上8时40分，地点是淡滨尼4道第802座组屋楼下。

案情显示，被告三人当时都受聘于同一家清洁公司，蔡德成和许志明是清洁工主管。

事发当天，三人在淡滨尼中心第506座组屋咖啡店喝酒，当时许志明在电话上与一名清洁工起争执，因为不满对方工作散漫，打算终止他的工作，要求在地铁站附近见面。

许志明也叫上该清洁工的直属主管蔡德成，蔡德明刚好也在，所以三人一同前往。

蔡德成和蔡德明也不满该清洁工的态度，两人于是带着空酒瓶，打算攻击对方，此时三人已喝得醉醺醺。

清洁工在前往事发地点时，收到许志明多封语音讯息和电话，让他快点到约定地点，语音听起来口齿不清，像是喝醉了。

当清洁工抵达时，他看见蔡德成和许志明走向他，前者的手放在包包里，清洁工害怕之下马上躲开，随后又看到蔡德明拿着酒瓶走来，但突然间又掉头走向另外两人。

被告三人当时已经喝醉，误把一名18岁少年当做清洁工，进而攻击对方，清洁工不想介入，离开现场。

庭上公开了事发视频，少年独自走在路上，许志明先抓住对方脖子，蔡德成砸了酒瓶就要捅向少年，所幸后者成功挣脱，躲避了蔡德成的攻击，这时许志明也跌倒在地。

蔡德明听见声响后，从厕所出来，砸了酒瓶就捅向少年颈部，当时有一名38岁好心男见状，当下出面制止。

少年被诊断颈部有两处撕裂伤，右背侧也有擦伤，手术后住院三天。

完整报道，请翻阅2022年6月25日的《新明日报》。