转换雇主计划下月扩大到服务与制造业 工作准证持有者跳槽期限改回疫情前

转换雇主计划新条例7月1日生效后，建筑、海事、加工、服务与制造业的工作证件持有者，在证件到期前的40天至21天内跳槽，无须请示原雇主。新条例适用于印度、斯里兰卡、泰国等非传统客工来源国，以及北亚与中国的客工。

为了帮助行业留住熟练员工，人力部更新转换雇主计划条例，从7月起，有意继续在同个行业工作的服务业和制造业工作准证持有者，可以在准证到期前40天至21天之内跳槽，不必事先获得原雇主同意。

建筑、海事和加工业的工作证件持有者，无须雇主同意的换职期限也会从证件到期后的30天内，改回证件到期前的40天至21天，与服务业和制造业划一。

人力部星期五在网站上更新转换雇主计划（Change of Employer Schemes）条例。新条例在7月1日生效后，适用于来自印度、斯里兰卡、泰国、孟加拉、缅甸和菲律宾这些非传统客工来源国，以及北亚和中国的客工。

人力部早前为帮助建筑、海事和加工业雇主解决冠病疫情期间人手短缺的问题，在这些领域推出临时的转换雇主计划，允许不获续聘但想继续在本地工作的外籍员工，在工作准证到期的一个月内换雇主，不必事先获得雇主同意。

人力部在网站上说：“随着冠病疫情边境管制措施放宽，这项临时安排将在6月30日终止。”

业者：条例修改 解决不了人手短缺问题

建筑公司Asialand老板廖可伟受访时指出，虽然现在新马关卡已经开放，但很多过去往返两地的马国工人已经转行不再从事建筑业，目前建筑行业对工人的需求非常高，甚至到了有工程没人手都不敢接的地步。

他说：“工人我们会尽可能保留，而且工人还是熟悉的比较好，因为了解对方的工作能力，他们也更倾向于为熟悉的雇主工作。一些客工换雇主可能是为了加薪，我们也会尽量满足他们的要求。”

廖可伟也说，随着边境管控措施逐步开放，现在客工回流问题已经不大，他有三名工人在疫情期间离开后又回来工作，因此人力部将相关规定改回疫情前的40天至21天，并没有太大的影响。

同乐集团总裁兼首席执行长周家萌认为，转换雇主计划条例的修改并不会解决人手短缺问题。他解释，现在最主要的问题是没有愿意入行的本地人，公司也就不会有配额聘用外籍员工，“新政策只是方便现有的工作准证持有者跳槽”。