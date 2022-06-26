李总理在共和联邦政府首脑会议上呼吁 各国应朝更具韧性全球化形式努力

李总理说：“任何一个国家不可能不惜一切代价，自己生产所需的一切。过度的在岸生产或友岸生产可能加剧经济分解，使我们不但没有更安全而是更不安全，也造成我们的处境更糟。”

全球多边合作虽然是更艰难的道路，但各国不应放弃追求互利共赢的经济合作和相互依存，而应该朝更具韧性的全球化形式努力。

出访卢旺达的李显龙总理当地时间6月24日傍晚（新加坡时间25日凌晨）在共和联邦政府首脑会议上发言时说，冠病疫情虽然看来已较稳定，但危机还未结束。他建议各国在两方面加强合作。

在供应链和全球化课题上，李总理说，冠病疫情暴露了全球供应链的复杂和脆弱。手套、个人防护服、试剂和疫苗材料，以及疫苗本身，在一段时间里供应阻断，甚至被截断。一些政府面对紧急情况，出手干预自由市场的正常操作，供应商也无法如期交货。

李总理说，这种不愉快经历动摇了各方对全球化的信心。各国开始强调自给自足，从“及时生产”转向“以防万一”的防范措施。这样的反应虽然可以理解，但他提醒各国注意不要过于极端或走向保护主义。

“任何一个国家不可能不惜一切代价，自己生产所需的一切。过度的在岸生产（on-shoring）或友岸生产（friend-shoring）可能加剧经济分解，使我们不但没有更安全而是更不安全，也造成我们的处境更糟。”

各国应该努力实现更具韧性的全球化形式，并继续促进区域经济合作。李总理举例，非洲大陆自由贸易区、亚洲的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和近期推出的印太经济框架（IPEF）都是加强区域合作的实际做法。

在全球流行病防范能力方面，李总理指出，冠病疫情凸显了全球应对机制不足，尤其是追踪病毒传播情况，以及为发展中国家提供的帮助。

李总理肯定了加强流行病防范能力的多边努力，包括让各国平等获得疫苗的冠病疫苗全球获取机制（COVAX），以及为改善流行病防范与应对的融资而设的二十国集团（G20）高级独立咨询小组。

总理：应通过世卫组织改革加强流行病防范能力

但国际社会应该加强流行病防范力度，各国应通过世界卫生组织改革等步骤加强流行病防范能力，以制定有效的国际侦测机制，发现新病原体和病毒的出现和传播。

各个国家的公共卫生反应能力也应加强。许多发展中国家的冠病疫苗接种率并不足够，物流吃紧和公共卫生反应体系面对的诸项挑战，也使这些国家难以让民众接种疫苗。这些问题需多年的耐心和努力才能解决。

李总理说，各国必须现在就开始建立能力，为下一场大流行病做更充足的准备，这也是重要的国际合作领域。

李总理也在会议举行期间与多名国家领袖会面。

据总理新闻秘书转述，李总理和赞比亚总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）探讨了赞比亚的经济机遇，及双方展开更多合作的可能。

李总理也和塞拉利昂总统比奥（Julius Maada Bio）会面，讨论教育在确保可持续发展方面的重要，也重申共同努力推进双边关系的承诺。

在与巴哈马总理戴维斯（Philip Davis）的会晤中，两国领导强调小岛国共同合作，应对气候危机这一存亡挑战的必要。

李总理也与文莱苏丹波基亚会面。