国泰影城最后一夜前夕 有影迷捧场表示不舍

昨晚将近7时，国泰影城外的户外空地已经聚集大批观赏独立歌手黄长俊表演的人潮。据主办方称，现场约有3000名观众。国泰影城将在今晚9时15分放映最后一场电影，随后就结束运营。

自从汉地路国泰大厦的国泰影城开张以来，电影发烧友张先生（43岁，电子工程师）几乎每周都会到那里看电影，后来也成为他和妻子多年来的约会地点。在他心中影城占有难以取代的位置。

mm2全亚早前宣布这座国泰影城将在今天（6月26日）结束营业，包括张先生在内的影迷赶在最后一个周末前去观影。

疫情前，张先生和妻子几乎每周都会一起到影院看电影。虽然疫情后电影选择少了，但没有消减张先生对观影的热忱。昨天已是他第三次到这里看《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）。他说：“这座电影院的座位最舒适，屏幕效果也最好。”

影迷王丽莎（40多岁，行政人员）也对影院关闭的消息十分不舍。“多年来，我即使出国也会上电影院看戏，但始终觉得这里最舒适。听到这个消息让我既惊讶也惋惜，所以赶在今天来观赏‘Elvis’。”

虽然黄金戏院（The Projector）将在8月23日入驻，但作为国泰影城的忠实顾客，加上偏好英雄电影或动作片等流行电影，王丽莎表示自己之后应该会改到国泰乌节影城观影。

林瑞康（22岁）也和中学朋友一行七人前来观赏《捍卫战士：独行侠》。不过，他说：“我们一般上只是选择大家适合的场次，对影院没有特别偏好。”

黄金戏院将进驻 公众表示期待

他也对将要进驻的黄金戏院表示期待。

学校假期以来，李佩玲（45岁，会计师）一家四口的观影活动才变得更频密。她说，选择来这座电影院除了靠近住处，也有提供英文字幕的电影场次。

李佩玲说：“这个月来，我们每个周六傍晚都会来看电影，散场后就到国泰大厦的户外广场欣赏歌手黄长俊的现场表演。”

昨晚将近7时，国泰影城外的户外空地已经聚集大批观赏独立歌手黄长俊表演的人潮。据主办方称，现场约有3000名观众。

这座国泰影城将在今晚9时15分放映最后一场电影，随后就结束运营。昨晚购票网站显示，最后两天的热门电影门票未售罄，大多还有空位。