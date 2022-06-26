夜市有摊贩没戴好口罩惹议

同为处理食物，室内外饮食场所的摊贩都强制戴口罩，有公众目睹流动夜市摊贩没戴口罩而觉得纳闷。新加坡食品局发言人受询时强调，所有参与售卖食物工作的人员都必须戴上口罩，包括流动夜市摊贩。

近日，有公众联系《新明日报》表达以上疑惑说，不知是不是流动夜市属于户外，所以才看到部分饮食摊贩没戴口罩。她认为既然在处理食物，摊贩最好还是戴上口罩。

《新明日报》记者走访数个邻里流动夜市时也发现，虽然长时间对着火炉准备食物，环境也闷热，但多数摊贩仍旧戴上口罩，只有少数将口罩拉下，露出鼻子与嘴巴或甚至不戴。不过，也有一些摊贩拉下口罩后也很快再戴上。

记者询问一些没戴好口罩的流动夜市摊贩，多数人解释称，流动夜市在户外，所以有选择性要戴口罩与否，而且环境实在太热。

公众林女士（35岁，家庭主妇）说，在疫情下，只要在处理食物，会希望无论室内或户外的摊贩都戴上口罩，这样比较卫生。

新加坡食品局发言人受询时强调，无论冠病安全管理措施如何，所有参与售卖与准备食物和饮料的工作人员，都必须在工作过程中戴上即丢或可重复使用的口罩，包括在准备或端上食物、为顾客点餐与处理收银工作时。

发言人说，这项条例涵盖熟食中心、咖啡店、餐馆、超市、伙食供应商等，也包括流动夜市的饮食摊贩。

发言人强调，食品安全是人们的共同责任。食品局也提醒饮食业者必须时刻保持良好的食物处理与个人卫生习惯。对于违反环境公共卫生法令的人，当局会毫不犹豫对他们采取行动。

完整报道，请翻阅2022年6月26日的《新明日报》。