柬埔寨金边的垃圾 新加坡公司来回收

柬埔寨经济发展持续壮大，疫情之前过去十年来的经济增长都超过7%，首都金边的版图也不断扩大。只是，随着人口和消费量逐年增加，垃圾量自然也持续攀升。

新加坡环境服务业八百控股（800 Super）就看准这个市场的发展潜力，从垃圾中寻求商机，在2021年中旬开始在金边进行垃圾回收工作，直接参与城市卫生和绿化发展。

《联合早报》采访团队今年5月走访柬埔寨首都金边，跟随新加坡环境服务业八百控股（800 Super）垃圾车队，看看他们在过去一年如何把我们熟悉的垃圾回收模式带到邻国柬埔寨。

垃圾回收一直是金边面对的棘手问题，居民时常抱怨垃圾公司回收垃圾不及时，垃圾堆积情况严重。

为彻底整治金边垃圾回收模式，柬埔寨政府在2020年取消了原有垃圾承包公司的独家经营权合同，召开国内外招标活动，让胜出公司负责各别区域的垃圾收集工作。

在新加坡企业发展局、亚洲基础设施办公室和国家环境局支持下，八百控股在2020年12月成功从20多个竞标公司中脱颖而出，标得总值6100万新元的废物收集和道路清洁合约，为期10年。

公司去年7月正式在金边开始运营。经营初期冠病疫情未散，创业初期障碍重重。八百控股首席运营官吴宝坚告诉我们，合约7月1日生效，但向中国订购的成批垃圾车队因为物流延误无法及时交货，险些违约。“所幸柬埔寨政府体谅，第一时间提供援助，将他们的现行垃圾车出借给我们，让我们可以先开始运作。”

疫情导致边境封锁，也让员工招聘工作无法顺利展开。

不过，克服了初期难关之后，八百控股的业务很快上了轨道，每天收集的垃圾量已逾千吨，超过招标合约所设的标准。

由于营运环境不同，公司也必须在业务上作出一些调整，如采用较小型的垃圾车，穿梭在金边狭窄的街道上；在某些交通拥堵的地区，得改到晚上才回收垃圾，避开白天交通拥堵的情况影响垃圾回收的效率。

至今，金边卫生情况已大有改善，街道上已不再出现堆积如山的垃圾，许多住宅和商业地区外也增设了垃圾桶，垃圾回收模式更有规划。

受访金边民众均认为，新的垃圾回收模式有效解决当地的垃圾问题，而金边的卫生已大有改善，市容也焕然一新。

有了在金边运营经验，八百控股如今正在积极计划将业务扩充至柬埔寨其他地区，甚至推展至东南亚其他国家如越南、印度尼西亚，文莱，将一系列自家研发的可持续废物管理和科技方面解决方案，带向本区域。

更多报道：涉足农业建筑及垃圾回收等 柬埔寨发展迅猛新加坡企业纷进驻