供应短缺 食品价格上涨 李总理吁国人调整心态灵活选购食品

李显龙总理指出，新加坡是个食品进口国，他国实行出口限制会影响本地食品供应。他希望新加坡人能明白当前的形势，在食物选择和习惯上灵活调整，例如要是买不到甘榜鸡，可以买其他的鸡。如果不是冰鲜而是冷冻的，那也不错，如此一来，就能更顺利地渡过艰难时期。

粮食供应短缺影响家禽食品价格上涨，其他肉类食品价格预计也会受影响。李显龙总理呼吁民众更灵活考虑不同的食品选择，改变饮食习惯，以更顺利地渡过艰难时期。

在卢旺达举行的第26届共和联邦政府首脑会议，上星期六（6月25日）落下帷幕。李显龙总理于当地时间星期六下午5时（新加坡时间星期六晚上11时）接受随行本地媒体采访。在回答有关世界粮食安全形势的提问时，他说，个别国家限制食品出口的趋势让人担忧。

俄乌战争导致数以百万吨的粮食困在乌克兰无法出口，推高家禽饲料价格，家禽价格也连带提高。

李总理说，一些国家在供应吃紧时，限制出口并不出奇。“这不符合世界贸易组织的规定，供应短缺的时候不应该关闭市场。但在面对压力时，这就是一些政府会采取的措施。”

在粮食供应紧张的形势下，印度上个月先后宣布禁止小麦出口和限制糖出口量。马来西亚6月1日起禁止活鸡出口，但在14日允许解除部分禁令，允许甘榜鸡、乌鸡和鸡肉加工食品恢复出口。

新加坡是食品进口国，他国的出口限制会影响本地食品供应。李总理说，政府在冠病疫情来袭时，已经预见这个问题。

“当时我们担心家禽、蔬菜和碳水化合物食品的供应会受阻，就已经开始把库存量提到更高的水平，也让食品供应多元化，从更多地方进口。我们向巴西购买鸡肉，向乌克兰和波兰购买鸡蛋，我们也在寻找新的蔬菜来源。这些都是我们必须做的事情，我们也已经进行了好一阵子。”

这也是我国在马来西亚下令禁止活鸡出口时，仍能应对的原因。李总理说，情况预计会持续下去，我国必须要做的还有更多，贸工部也正积极制定对策。

李总理希望新加坡人能明白当前的形势，他也呼吁民众在食物选择和习惯上做出灵活调整。

“如果买不到甘榜鸡，可以买其他的鸡。如果不是冰鲜而是冷冻的，那也不错。如果买不到某一种米，还是会有其他种类或其他的选择。我们如果能在习惯上稍微灵活一些，就能更顺利地渡过这艰难时期。”

总结这次出席共和联邦政府首脑会议的心得时，李总理说，他最大的收获是能再次与各国领袖面对面交流。自上一届共和联邦政府首脑会议四年前召开后，国际地缘和战略局势出现新的发展。在本届会议上，各国领袖讨论了乌克兰战局、冠病疫情、能源价格，以及通货膨胀等课题，不同国家的看法也不尽相同。

“这些看法跟我们的地缘位置、历史、社会结构，和我们对未来的愿景都有关系，所以各国的看法不相同。我们交换意见能够了解彼此的观点，希望能够增进彼此的互信、了解和合作。”

展开正式双边访问 期待更了解卢旺达和非洲

这也是李总理任内首次出访非洲。他星期一（27日）会对卢旺达进行正式的双边访问。

谈到出访非洲和卢旺达的感想时，李总理说：“卢旺达是非洲一个非常有意思的国家，有很大的潜能，也和新加坡有一些联系。他们非常看重我们，说他们的抱负是成为非洲的新加坡。这对我们是非常大的赞美，但其实我们都是在相互学习……很高兴在这里有几天的时间，让我有机会更了解卢旺达和非洲。”