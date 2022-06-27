停车场设吸烟区 更多公园沙滩本周五起禁烟

更多公园、沙滩和水道本周五（7月1日）将开始禁烟，到时烟客到东海岸公园海边去时，得在露天停车场另找吸烟角落。

政府早前宣布7月1日起扩大禁烟区，涵盖51个公园，33个活跃、优美、清洁——全民共享水源区（简称ABC Waters）和蓄水池公园，以及10个休闲沙滩。

如此一来，所有国家公园局管理的公园和园林都将禁烟。据了解，公园局本月开始在新增地点装置禁烟告示牌。

《联合早报》记者昨天（26日）早上到东海岸公园时，发现多处竖立告示牌，但仍用黑色塑料袋包起来。公园至少三个停车场的草坪也新增以黄线框出的特定吸烟区，中间摆放绿色垃圾桶，让烟客丢烟蒂。

东海岸公园清洁工何立锋（52岁）说，烟客目前会在垃圾桶旁或沙滩吸烟，偶尔会有乱扔烟蒂的情况，他相信禁烟令扩大后，公园会干净得多。

钟明辉（67岁，退休人士）也支持扩大禁烟范围，他几乎每天都和妻子到东海岸做运动操或带孙。“我们是来公园运动的，闻了二手烟会觉得很辛苦。有时在家附近碰到有人边走边吸烟，我们戴着口罩都闻得到。”

据观察，东海岸公园和麦里芝蓄水池白天鲜少有人吸烟。受访烟客说，他们平常会避免在人多的地方吸烟，也认为吸烟区的位置不够明显。

烟龄超过30年的王姓修车人员（50岁）说，六年前多个邻里公园禁止吸烟后，他就没有在任何公园和沙滩吸烟。“安全起见，我会到室外停车场吸烟，但我其实不确定那里是否可以吸烟。”

昨天在勿洛蓄水池公园外抽烟的徐兴（61岁，送餐员）很熟悉附近所有能吸烟的空间，但他对7月实施的新条例却毫无头绪。

“下来送餐期间我会选择只在路边的树荫下抽烟，直到有更明确的指示。”

除了东海岸公园和麦里芝蓄水池公园，即将禁烟的地点还有芳林公园、福康宁公园、科尼岛沙滩，以及圣淘沙的西乐索海滩、巴拉湾海滩和丹戎海滩等。公众可上国家环境局网站查阅完整名单。

为让公众有足够时间适应，禁烟条例扩大首三个月，在新划为禁烟区吸烟的人将接到警告，执法人员在10月1日起才会正式采取行动，向违例者开罚单。违例者可面对200元销案罚款或被控上法庭，最高罚款是1000元。