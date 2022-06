新加坡警察部队推出反诈骗趣味游戏,结合卡通动画和问答等方式寓教于乐,鼓励青少年辨识不同类型的诈骗手法,借此提高防范意识。

名为“Scam Me If You Can”的反诈骗游戏亭,今年7月先在新加坡管理大学和金文泰公共图书馆运行,为期一个月。玩家可在五分钟的单机游戏中,配对色块并答对反诈骗相关问题。累计一定游戏积分后,可赢走纪念品。