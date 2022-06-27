多年前吃到的一碗叻沙，让来自英属泽西岛的雪大龙对新加坡念念不忘，到这里生活成了他年少时的梦想。如今，定居新加坡的他视这里为第二个家，并积极加入义工行列，到海滩捡垃圾。

25年前与家人来新加坡旅行时，在泛太平洋酒店吃到的一碗叻沙，让来自英属泽西岛的雪大龙（Darryl Snow，39岁）对新加坡念念不忘，到这里生活成了他年少时的梦想。

受新加坡多元文化的启发，雪大龙2006年到北京工作，从事平面及网页设计。然而，2008年北京奥运会前夕，由于当时政策的调整，他的工作签证未能获批。

幸好，不想错过奥运的雪大龙得知，为原中央电视台英语新闻频道（现在的CGTN）制作天气预报节目的华风集团急招气象主播。他前往面试后竟立即获录取，这份工作一做就是三年多。更幸运的是，在公司健身房锻炼时，雪大龙结识了现在的妻子霍婕（34岁）。

虽然每天只须工作三小时，但雪大龙决定踏出舒适圈，回归资讯科技业、拓展职业发展空间。作为自由网页设计师期间，他还参与制作了2015年3月苹果新品发布会的网站。

2016年，看好新加坡互联网产业发展前景的雪大龙决定与霍婕来到新加坡，他先后在渣打银行、威睿（VMware）等公司工作。

冠病疫情期间，雪大龙决定加入“新加坡海滩战士”（SG Beach Warriors）义工行列，常到海滩捡垃圾，运动之余，也为环保出一分力。令他印象最深刻的，就是在一次行动中，50名义工三小时内就将租来的集装箱装满从义顺堤坝捡来的垃圾。

雪大龙说，他从小就常清洁家乡泽西岛的沙滩，如今新加坡也好似他的第二个家，应为保持这个小岛国干净出绵力。