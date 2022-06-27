疫下难寻接班人 五香贯肠老字号降至50万售秘方

麦士威熟食中心老字号“中国街五香贯肠”早前打算以百万元卖出秘方，但因冠病疫情难寻接班人，如今把价格降至50万元。

“中国街五香贯肠”从1942年街头摆摊做起，再搬到熟食中心，至今已有80年历史。

第二代传人黄国华（65岁）昨午（6月26日）接受《新明日报》访问时说，他一共有九个兄弟姐妹，自己排行老四。兄弟姐妹从小都帮忙父亲做五香贯肠，不过后来有些去发展别的事业，只有他和妻子王秀英、大姐、哥哥黄国荣、弟弟一起继续经营生意。

“我们这几个人都60多岁了，79岁的大姐已经退休，我和妻子分别因为静脉曲张和膝盖问题动过手术，因此我们打算把秘方以100万元卖给别人，并用一年的时间教他们如何经营。”

黄国华透露，2020年时，有餐饮业投资人打算跟他买秘方，没想到后来疫情暴发且一直没有好转迹象，这个投资决定便被搁置。

今年初，有人打算以合作的形式跟他买秘方，但由于他已年岁已大且动过手术，而做小贩需要久站，因此他不打算以合作形式继续经营。

他说，疫情下接班人难寻，已准备降价到50万元。“价格其实可以再商量，我们希望的其实是能传承秘方，让国人吃到传统的食物。”

他指出，不少小贩不愿将秘方传给外人，导致很多传统美食无法保留。他希望可以找到对餐饮业有热情的人接班，不要让兄弟姐妹多年苦心经营的品牌消失。

“据我了解，本地做福建五香贯肠的只有三摊，很多顾客都表示若失传了很可惜。不过如果找不到接班人，我们兄弟姐妹则会继续经营，直到身体状况不适合为止。”

完整报道，请翻阅2022年6月27日的《新明日报》。