邻居回收物堆满走廊 阿叔诉：火患怎么办？

阿叔申诉，邻居两三年前“转行”从事垃圾回收，并将回收物堆满走廊，问题一直悬而未决。

住在勿洛南大牌4号组屋的李先生（50岁，技术工人）向《新明日报》申诉，他在该处住了六七年，邻居近两年开始回收别人丢弃的物品，导致走廊堆满回收物，还摆放许多花盆。

“邻居几乎每晚都下楼回收物品，原本干净的电梯也被弄得脏兮兮。”他说，邻居单位住着一对老夫妇，外出回收物品的是女屋主。

他说，女屋主原本有工作，以往两家人有打招呼互动。“不过，近年来对方开始回收物品，我们也因此不再往来。现在新闻常报道火患，我有两个孩子，一个12岁一个6岁，回收物堆满走廊，一旦发生火患，我们该怎么逃？”

据观察，堆满回收物的单位靠近楼梯和电梯，是居民回家或外出的必经之路，也是唯一的逃生路段。

市镇会曾清理 不久又故态复萌

即使电梯处贴了不少提醒走廊处须确保有1.2米宽度的告示，但走廊上除了摆放植物盆栽之外，还摆有不少其他回收物，仅留下足够一人行走的空间。

李先生说，他们曾尝试和邻居沟通，但对方也只是敷衍了事。

另外，李先生曾向市镇会投诉，当局派人前去清理过一次，不久邻居又故态复萌。“邻居曾经在被投诉后，将东西搬到5楼和6楼之间的楼梯间。”

完整报道，请翻阅2022年6月27日的《新明日报》。