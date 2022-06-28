黄循财：现有防疫措施足够暂不收紧 每户居民下月将获10个ART检测仪

黄循财指出，奥密克戎BA.4和BA.5亚毒株的传播能力更强，本地接下来预料会出现更多病例。当局将密切关注疫情，包括接下来几周感染扩散的情况和医院的接诊人数，如有必要将会调整防疫措施。

现有防疫安全管理措施足以应付新一波冠病疫情，相关条例暂时不必收紧；为了帮助公众加强防疫，每一户居民将在7月收到10个ART检测仪，流动疫苗接种中心也已从星期一起重返邻里。

副总理兼财政部长黄循财和共同领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康，昨天（6月27日）上午一起走访位于义顺中第三分区居民委员会的流动接种站。

黄循财指出，奥密克戎BA.4和BA.5亚毒株的传播能力更强，本地接下来预料会出现更多病例。他说：“所幸没有证据显示这两种亚毒株会导致重症，住院率也保持平稳。目前的评估是，我们不必调整防疫姿态，也能应对这一波疫情。”

不过黄循财也说，当局将继续密切关注疫情，包括接下来几周感染扩散的情况和医院的接诊人数，如有必要政府会做出调整。

过去一周约45%社区病例感染BA.4和BA.5毒株

我国昨天新增5309起冠病病例，比前一天多193起，并通报首起12岁以下的儿童冠病死亡病例。每周病例传播率攀升至1.56，住院人数增加43人至420人，重症病患增至35人。

卫生部星期一晚发文告说，过去一周，约45%的社区病例感染奥密克戎BA.4和BA.5毒株，高于前一周的30%。单是BA.5估计就占过去一周总病例的40%。

当局说：“我们的医院和冠病治疗设施已准备好应付预计攀升的病例。我们也有应急计划，如有需要可迅速扩大医疗能力。”

黄循财强调，随着新一波疫情来临，所有防疫措施都很重要，这包括接种疫苗和追加剂、戴口罩、身体不舒服就留在家，以及尽可能定期自我检测，尤其是曾与确诊病患密切接触，或者打算探访年长者的公众。

他宣布，为了鼓励大家自我检测，每户居民7月将收到10个ART检测仪。

根据卫生部文告，派发活动将从下月18日起通过新加坡邮政局进行。由于数量庞大，一些家庭可能几周后才会收到。

社会或家庭服务中心的受益者可前往中心领取额外的检测仪。卫生部也将同教育部及幼儿培育署合作，为有需要的低收入家庭学生提供检测仪，详情稍后会告知学生和家长。

这是我国政府第三次分派ART检测仪。去年的两轮每一户家庭分别获得六个和10个。

为帮助年长居民接种追加剂，流动疫苗接种团队也从星期一起重返组屋区。昨天有三个团队投入运作，分别在义顺、直落布兰雅阁居委会和菜市安沙（Ansar）居委会为居民接种。居民无须预约，可以直接下楼打针。

王乙康受访时也说，未接种第三剂冠病疫苗的年长者，已经从上周的大约8万人下降到7万人。他说：“接种疫苗是防疫的重要措施，现有的10个接种中心，最近有越来越多的人前去接种，这是很让人鼓舞的现象。”

王乙康也说，卫生部安排流动接种团队回到组屋区为居民服务，作为10个疫苗接种中心的补充措施，接下来也会有接种团队上门，为行动不便的居民施打追加剂。他指出，将疫苗接种服务带到居民身边，有助于推动人们打疫苗。“一些人看到邻居或者一起在咖啡店喝咖啡的朋友打了针，也会担心落于人后，决定前来接种。”

人民协会和关爱乐龄办事处也会在流动接种站开放前几天，上门探访年长居民，鼓励他们接种疫苗追加剂。

在接下来两三周，流动接种团队将增加到25个，他们将到全岛50个邻里，为居民接种辉瑞/复必泰冠病疫苗。每个接种站将开放二至三天，每天能为200人打防疫针。（杨浚鑫支援报道）