推出三年“合作配套” 新加坡将为非洲国家定制培训课程

新加坡为非洲国家推出为期三年的合作计划，配合当地重点关注领域，如气候变化、可持续发展、数码化和智慧城市，定制相关的培训课程。

在卢旺达进行双边访问的李显龙总理，星期一（6月27日）与卢旺达总统卡加梅召开联席记者会，宣布推出“新加坡—非洲合作配套”（Singapore-Africa Partnership Package）。

根据安排，新加坡将为参与新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme，简称SCP）的非洲官员优先提供课程名额，也会为非洲国家的高级官员提供新加坡大学研究生课程的奖学金。

李总理说，过去10年，新加坡与非洲的互动增加。除了政府间有更多合作、双方官员和领袖定期访问，也有更多新加坡人和新加坡企业到非洲发展。

他指出，非洲对新加坡企业是新市场，但随着非洲大陆对数码化、区域整合和全球贸易采取更开放的姿态，这里的经济机遇也正在增加。“非洲有许多闪亮之处，卢旺达是最耀眼的亮点之一。新加坡期待与卢旺达深化合作，并增加新卢之间的贸易和投资。”

新加坡政府正鼓励人民和企业到非洲的新兴市场发展，也非常乐意与他国分享在经济发展、人力资源发展和能力建设方面的经验。

我国1992年创设新加坡合作计划，今年适逢计划成立30周年。至今已有超过1万2000名非洲官员参与这项计划，当中有许多来自卢旺达。李总理期待卢旺达和非洲其他国家继续参与计划。

李总理说，新加坡和卢旺达虽然分处两大洲，但拥有许多共同点。两国都是资源有限的小国，注重通过国际合作改善社会和人民生活，也寻求与其他小国合作，在充满险境的世界局势中，为各自的人民保障和平、繁荣与进步。他期待与卡加梅密切合作，确保两国关系继续茁壮发展。

卡加梅在记者会开场致辞中，感谢新加坡作为卢旺达“可靠的伙伴”。

“我们高度重视两国的贸易和投资联系，以及双边央行的合作。新加坡和卢旺达都打下了牢固的基础。新加坡的发展模式，以及为促进社会凝聚力和国民团结所做出的努力都让人赞赏。”

卡加梅在回答新加坡记者提问时也说，卢旺达希望继续与新加坡和亚洲在贸易与投资、教育、科技、安保、气候变化和应对日后的医疗和疫情挑战等方面加强合作。

这是李总理任内首次出访非洲国家。他谈到卢旺达和非洲的发展潜能时说，卢旺达人口的年龄中位数是22，这和新加坡建国初期的年龄中位数相近，他也感受到卢旺达同样渴望追求进步、成功，并为人民开创更好的未来。“当一个国家的人民有这样的追求，不断前进，政府和领导也在做相应规划、制定方向、实现目标，就会为自己和伙伴创造机遇。”

在记者会前，卡加梅在总统府与李总理举行双边会晤。两人重申新卢两国极佳的关系，并讨论可进一步合作的领域。

李总理较早时也到基加利大屠杀纪念馆，向遇难者献花致意。