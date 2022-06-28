吴亿珠是在2013年成为义工，当时女儿在黄廷方综合医院当实习生，帮忙筹办路演活动。“我去参观路演时看到医院在招募义工，觉得好奇就报名了。”

61岁的退休会计吴亿珠在医院协助病患登记，充当年长病患和医生之间的翻译，不仅充实了退休后的生活，还学习到不少医药知识。

冠病疫情暴发前，吴亿珠每周五天参与八项义工活动，到病房教病患做手工、帮忙送早餐，还陪他们唱卡拉OK。

疫情期间义工活动骤减，现在她只是每周一次到医院门诊诊所，担任两小时医疗服务协调员（Patient Navigator），协助病患登记，为他们测量身高和体重。

或许因年龄相仿，一些年长病患的担忧引起吴亿珠的共鸣。

“有一名病患觉得没必要检测，坚持要取消预约，一问之下才发现原来他是担心费用昂贵，不想加重孩子的经济负担。我劝他跟孩子商量，若有经济困难，可向医疗社工求助。”

除了黄廷方综合医院，吴亿珠也定期到裕华区的爱心服务中心，为低收入居民和年长者提供友伴（befriending）服务。她说，一些独居老人患有失智症，义工必须确保屋里的灯泡和门铃操作正常。

“灯泡坏了，夜里一片漆黑，老人家可能不小心绊倒。门铃坏了，义工送食物上门，他们也不会应门。”

吴亿珠说，起初她对做家访有些抗拒，踏进陌生人的家让她觉得不安全又不自在，后来在其他义工的鼓励下，她开始尝试两三人一组做家访。

“我发现居民们其实很欢迎义工跟他们聊天，甚至期待每月两次的探访。”