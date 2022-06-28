成本虽提高 老字号烧腊摊叉烧饭仍卖2元

面对物价高涨，老字号烧腊仍卖2元的叉烧饭和烧肉饭。

最近，油价飙升、加上通货膨胀的压力，许多物价都跟着水涨船高，但仍有摊贩坚守初衷，售卖价廉物美的食物。

原本在后港5道第322座营业的“良伟腊味饭”，于2003年搬到荷兰通道第44座的熟食中心后，仍坚持售卖2元叉烧饭和烧肉饭，如今仍有人拍照放上网赞誉。据了解，老板吕伟良（60岁）当年因身体健康缘故，曾休养两年，之后重出江湖，如今已是37年老字号。

吕伟良与妻子黄媺风（59岁）受访时透露，虽然成本提高，但薄利可以多销，因此至今仍能坚持卖2元叉烧饭和烧肉饭。

黄媺风认为，顾客的压力也很大，所以他们不想涨价。

“都是做熟客生意，我们两人开烧腊摊位至今，一直没有请过工人。如果请人帮忙，成本又要提高，就不可能维持两元了。”

烧鸭饭涨至3元

黄媺风透露，虽然叉烧饭和烧肉饭坚持2元，但有鉴于成本压力太大，已决定今年二月开始调涨烧鸭饭售价，从2.50元涨价到3元。

她也说，现今鸡肉价格成本太高，因此不再售卖鸡饭。

“我们不想涨价，只能等鸡价下降，再决定是否再卖鸡饭。”

其实，两人的孩子都已事业有成，足以奉养父母，也不希望他们太劳累，不过两人却坚持继续开档。“除了能赚些钱，也是为了这些熟客。”

完整报道，请翻阅2022年6月28日的《新明日报》。