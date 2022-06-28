投资虚拟货币 男子坠骗局失35万

行销主管投资21万新元进入虚拟货币，岂料投资平台称有可疑交易，再索近14万元解冻账号，最终才惊觉坠入骗局，恐血本无归。

事主李先生（47岁，行销主管，化名）向《新明日报》申诉，今年5月与一名女子透过社交媒体Instagram结识，聊了两周后，对方介绍他使用Procyon的虚拟货币投资平台，不时还会提供一些投资技巧。

“我开账号前做了一些调查，包括购买平台的会计与企业管制局记录，确认了是本地人，才进行交易。”

李先生说，最初他投入一万元，投资回报高达15％，因此逐渐投入更多资金，前后共21万3075新元。

“不过，我本月23日交易时，突然发现虚拟货币暴跌，因此就退出交易市场。平常也会有跌幅和升幅，但第一次波动那么大，我想把资金转去另一个平台。”

岂料，当他申请将账号中的41万1000美金（约56万9430新元）转去另一个虚拟货币Kucoin的平台账号时，却被告知账号有可疑记录，导致账号被冻结。

“我透过平台询问如何调动资金，平台却要求我再投入10万美金（约13万8459新元）才可恢复转账，我一心只想转账，于是照办。”

转账后，李先生发现账号依旧被冻结，甚至被列入违法交易的黑名单，才惊觉自己坠入诈骗，报案处理。

“我希望提醒公众在投资虚拟货币时，可以多加留意。”

李先生说，投资本金加上用来解除冻结的钱，他总共损失了大约35万元。

完整报道，请翻阅2022年6月28日的《新明日报》。