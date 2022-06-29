要打破“富不过三代”魔咒 黄循财启动“携手前进”更新社会契约

副总理兼财政部长黄循财在全国职工总会举办的工运对话会上，强调围绕新加坡人关切课题进行坦诚对话，以加强社会契约的重要。他说，我国如今处在十字路口，原本可从冠病疫情中强劲复苏，却遇到强劲逆风。如果社会契约失效，很大一部分新加坡人会感到疏离，认为制度不站在他们那一边。

俗话说“富不过三代”，我国第四代团队的前进道路更艰巨，领军的副总理兼财政部长黄循财承诺，团队将竭力确保我国继续繁荣，所有人能共享繁荣果实。他昨天正式启动“新加坡携手前进”运动，以更新社会契约，让我国社会和制度惠及多数人、珍视拥有不同才能者，并给予所有人向上流动的机会。 随着人们对通货膨胀和经济衰退的焦虑加剧，黄循财昨天在全国职工总会举办的工运对话会上，强调围绕新加坡人关切课题进行坦诚对话，以加强社会契约的重要。这也是“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的首场对话会，标志着为期一年的运动正式开跑。

黄循财说，我国正处在十字路口，原本可在冠病疫情后强劲复苏，却遇到强劲逆风。乌克兰战争推高全球通胀，可能引发经济衰退或滞胀。地缘政治紧张局势也加剧，尤其是中美之间的博弈干扰了供应链，使世界局势更险峻也更分裂。

在国内，人们也须应对一些可造成长期影响的社会趋势，如人口迅速老龄化，以及社会流动放缓。

黄循财提醒，如果社会契约失效，很大一部分新加坡人会感到疏离，认为制度不站在他们那一边。“对政府的信任，和社会各阶层之间的信任将急剧下降。政治将变得恶劣和两极化。我们将成为一个信任度低的社会，就像亚洲和欧洲许多其他国家一样，如果这种情况发生，新加坡必将分裂。”

第四代团队认为是时候退一步反思现状和未来，以六大支柱推展“新加坡携手前进”运动，每个支柱由三至四位第四代团队成员领导，预计明年底发表报告。

就我国社会契约下来会如何演变，黄循财强调唯才是用仍是组织社会的最佳方式。“它鼓励人们努力并充分把握机会，保持向上流动。毕竟，如果我们不唯才是用，还有什么替代法子？我们肯定不能根据关系、社会网络或血统来提拔。”

但唯才是用制度也有缺点，如富人能给予孩子更多机会，靠自己能力取得成功者，自然会想方设法让下一代继续享有优势，因此存在优势“世袭”的风险。

营造“温情的唯才是用”制度

黄循财认为，我国不能舍弃这个制度，但能营造更开放的“温情的唯才是用（compassionate meritocracy）”制度。

为此，我国投资于学前教育，确保所有新加坡孩子不论社会背景都能发挥潜力，也将才能（merit）的概念扩大到学历之外。

他强调，最重要的变化不是政府能通过立法实现的，而是所有人都必须学会珍视各行各业每一名员工的贡献，尊重所有人，包括从事低收入工作和必要行业的人。

“这是我最深切的信念——我希望看到这样一个社会和制度，它让多数人受益，而不是少数人；它奖励各式各样的人才，而不是符合传统或狭隘‘人才’定义的少数人；它重视和赞赏每个人的天赋和成就；它为所有人提供机会，让他们的人生越过越好。”

黄循财总结对话会时引用俗语“富不过三代”说：“这就像爬山一样，越往上走，空气越稀薄，而且越来越困难。我们都知道这条路不容易，但我会尽我所能确保新加坡与众不同。我不能保证永远如此，但可以肯定，在我的有生之年，我们将确保新加坡继续繁荣，所有新加坡人能共享繁荣果实。”