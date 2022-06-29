我国新增1万1504冠病病例 隔三个多月再次过万

我国昨天新增1万1504例冠病病例，是3月22日以来，再次过万，比星期一的5309例增加一倍多。

根据卫生部网站，星期二的新增病例中，1万零732例为本土病例，输入病例也从星期一的464例，增加逾六成至772例。

重症患者从35人增至45人，其中36人需要输氧，九人在加护病房。昨天再通报一例冠病死亡病例，死者年龄超过70岁。

一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并在星期二通报的病例数字反映出来。

本星期二的数字是3月22日通报的1万3166例以来，再次超过1万例。

本土病例中，9989人通过抗原快速检测（ART）确诊，743人的核酸检测（PCR）结果呈阳。每周病例传播率从星期一的1.56升至1.62。

目前有437名冠病患者住院，比星期一的420人多了17人。过去一天有6229人出院或完成隔离。

王乙康：或与6月学校假期 不少人到欧洲旅行有关

卫生部长王乙康星期二出席华社自助理事会第30届常年大会，他在受访时指出，本地近日冠病病例攀升，可能与6月学校假期不少人出国、到欧洲旅行有关，导致新一波疫情提早到来。

他说：“我前阵子说，7月或8月可能会有新的一波疫情，但（现在）来早了一点，6月底就已经来了，我看是因为6月假期的关系。”

王乙康重申，卫生部会继续观察情况，预计这波疫情不会比2月时更高。

约45％新增病例感染 奥密克戎BA.4和BA.5毒株

过去一周，本地的新增病例中，约45％感染了奥密克戎BA.4和BA.5毒株。王乙康说，重要的是给予医院足够的支持。

他也说，4月新开设的三所养老院非常重要，医院可以将没有什么病症的年长者转移到养老院，从而减轻医院的压力。

王乙康也再次呼吁年长者尽早接种疫苗追加剂。“因为（要防御）这个新的奥密克戎毒株需要三针，旧的原有两针就够了，一定要去打第三针。”

星期二新增本土病例中，占比最多的是20岁至39岁的患者，有3930人。60岁及以上的年长患者有1630人，11岁及以下的儿童患者共1092人。

住进加护病房的九名患者中，七人超过60岁，两人介于40岁至59岁。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的11万2469例病例中，99.8％无症状或症状轻微，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.01％病逝。

截至星期二中午，本地确诊病例累计142万5171例，死亡病例总计1410例。