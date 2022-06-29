华助会三方面推动“种草植树” 更有效援助低收入家庭和孩童

华社自助理事会宣布，将从三方面推动“种草植树”策略，以更有效地援助低收入家庭和孩童。

华助会赞助人李显龙总理已重新委任卫生部长王乙康为新一任华助会董事会主席，新任期从28日开始，为期两年。

王乙康昨天在华助会第30届常年大会主席报告中宣布，华助会将从三方面推动“种草植树”（Growing Grass, Planting Trees）策略。

华助会将从幼稚园K1和K2学童开始着手，加强学前孩童的增益课程，为弱势家庭儿童打下更强的教育根基。

他说：“研究调查显示，让孩童自幼儿时期，透过游戏中学习建立自信，激发创意，并掌握沟通技巧，至关重要。家长的参与，对孩童教育也是关键，所以，我们的项目也会提供家长营养与健康方面的知识。”

去年1万7700户低收入家庭受惠

其次，华助会将为低收入家庭的孩童提供长期援助，让他们在安定的环境中，顺利从学前教育过渡至小学，并在他们升上中学及以后的升学路上，继续扶持他们。

王乙康说：“根据他们的学习需求，华助会将为他们配对适合的课程或计划，并提供他们可信赖和信任的导师。”

此外，华助会将持续增强并拓展学生的学习体验，使用教育科技工具，进一步根据个别学生的学习情况，为部分学生提供意见。

为华社自助理事会服务26年的蔡天宝博士（左）在华助会第30届常年大会结束后，卸下华助会信托局主席的职务。华助会董事会主席、卫生部长王乙康（右）为他送上13岁华助会学生黄欣怡创作的名为《团结与坚韧》的作品，感谢他2012年至2022年担任主席期间的重要贡献。王乙康说：“蔡天宝博士一直是强大的支柱，不仅仅是对华助会而言，而是整个新加坡华社。我认识他很多年，他给予弱势族群无私的关怀和咨询辅导，让我学习良多。”（陈斌勤摄）

王乙康透露，去年共有1万7700户低收入家庭，从华助会的各项援助项目中受惠，其中有1220户家庭获得额外支援。这些项目的总开支为3260万元。

王乙康说，相较于政府每年为社会发展拨款数亿元，华助会每年靠工友和团体捐助的3000万经费是很有限的，因此要四两拨千斤，用有限资源发挥最有意义的效果。一方面是抓好重点，在成长和教育方面，更好地帮助弱势家庭的孩童，另一方面是依靠义工和伙伴。

王乙康说：“政府加强了对低收入家庭的援助，华助会也思考如何更好地运用我们的财务与社区资源。董事会确定并重申，我们将继续通过教育和巩固家庭功能，提升华族弱势群体的社会流动性。”

去年，华助会推行了“鲜食计划”和“宽带网络服务津贴”两项新计划，保障弱势家庭的孩童，在成长过程中获得所需的食品和营养，以及帮助弱势家庭的减轻网络费用的负担。

华助会董事会委员、社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲说，“鲜食计划”自去年6月推出以来，已派发15万7000份食品礼券，共有240户家庭受惠。

逾900义工参与各项活动 总工时超过2万小时

华助会董事会委员、交通部高级政务次长马炎庆透露，去年共有超过900名义工参与了各项活动，总工时超过了2万小时。

他说，去年新招收了1260名义工，是历年来最多的，“我们期待义工们热情不减，也希望有更多人加入义工团队”。