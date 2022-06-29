从小对烹饪感兴趣的潘家仁自嘲不爱读书。比赛结束后，他原本继续攻读专业文凭课程，但为了获得更多实践经验，决定退学到不同餐饮场所打工，最后选择当小贩。

18岁那年，当同龄朋友在聚餐、打游戏的时候，潘家仁（24岁）一整天都在学校厨房里，忙着练习烹饪手艺。

潘家仁当时在工艺教育学院修读国家工教院证书亚洲烹饪课程，从校内比赛一路晋升到全国比赛，再代表新加坡参加亚细安的赛事，期间下了不少苦功。

他忆述，除了星期天，在学校的烹饪训练每天早上9时开始，训练完毕后还要清洗厨房，晚上11时许才回到家，这样的日子持续了将近一年。“我的体重原本有90多公斤，比完赛之后减到65公斤，自己也吓了一跳。”

潘家仁的努力没有白费，他在世界技能新加坡竞赛，以及亚细安技能竞赛中都夺得季军，为我国争光。

从小对烹饪感兴趣的潘家仁自嘲不爱读书。比赛结束后，他原本继续攻读专业文凭课程，但为了获得更多实践经验，决定退学到不同餐饮场所打工。

他先后到多家中西式餐馆工作，也去姐夫在小贩中心的摊位帮忙，只为尽量学习不同菜式的烹饪手法和经营方式。

累积了不同经验后，潘家仁选择当起小贩，在宏茂桥8道第721座楼下的咖啡店开设摊位，售卖一人份的参峇烤魟鱼（stingray）饭食，以及蛋炒饭等。

之所以选择卖中餐，是希望把这个美食文化传承下去。潘家仁说，他为了研发出独门参峇酱料，花了不少心思反复试验。

至于当小贩，则是为了让更多人能够品尝到他煮的食物。“如果是开餐馆，食物的价格就会比较贵，而且我觉得当小贩很有趣，在摊位小小的空间可煮出多道美食，附近的摊主也很友善，鸡蛋不够可以跟隔壁摊借，洋葱不够就去后面买，很有人情味。”