勿洛40年糕饼店 400万元转手

勿洛40年的老糕饼店计划结业，勿洛店屋、万礼连的小型生产工厂、店家招牌、员工和糕饼秘方全部以400万元打包出售。店家称新业主接手后马上能做生意，肯定很值得！

这家坐落在勿洛北3街第537座的Borobudur Snacks Shop娘惹粿专卖店，所售卖的红龟粿及千层蛋糕为老饕熟知，也算是本地最早以机器生产红龟粿的娘惹粿专卖店。

现年74岁的老板郑亦康受访时说，这间店是一名迁居本地多年的印尼华裔在80年代创立，而他则于1993年加股合伙，并在对方病逝后接手生意。

“巅峰时期，我们每日可产近千个糕粿，供应给本地至少10家著名酒店，也批发到全岛零售粿品店。”

后来，随着食阁增加和批发市场的激烈竞争，他转而供应给自助餐业者，也创造出椰糖、绿豆、榴梿等创新口味的九层糕，2004年也在万礼连（Mandai Link）设工厂，提升生产力。

转眼糕饼店已经营29年，因年事渐长，再加上和69岁的太太都落下了职业伤害，郑亦康决定连带房地产和生意一同出售，退休养老。

他开价400万元，“这包括了勿洛的店铺、万礼的工厂、招牌、糕饼秘方、生意、员工，所有机器和器具，全部一起转手。新业主接手后就能接着营业，肯定很值得。”

完整报道，请翻阅2022年6月29日的《新明日报》。